大行觀點｜法巴料美今年減息1.5厘 中港股乏反彈動力

港股失守萬六關，弱勢未除。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，該行對中港股看法「中性」，短線仍審㥀，並言大市跌穿萬六關，技術走勢差，目前看不到有利因素可支持反彈。她又表示，個別板塊料仍會跑出，包括對息口敏感股、電動車、高息電訊及澳門濠彩板塊。

法巴｜港股吸資料主要為內地基金

譚慧敏指，市場有估計內地今年經濟增長會低於5%，意味企業盈利預測或要下調，對股市利淡。不過同樣地，由於市場悲觀情緒高，她指若出現明顯利好消息大市或大反彈。她又認為，雖然港股已跌至低位，惟相信外資「未走晒」，而流入資金主要為內地基金；但目前對沖基金再沽空意欲偏低，相信是因為估計再跌空間不大。至於A股，則視乎政策力度，目前仍觀望。