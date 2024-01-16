大行觀點｜法巴料美今年減息1.5厘 中港股乏反彈動力

港股失守萬六關，弱勢未除。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，該行對中港股看法「中性」，短線仍審㥀，並言大市跌穿萬六關，技術走勢差，目前看不到有利因素可支持反彈。她又表示，個別板塊料仍會跑出，包括對息口敏感股、電動車、高息電訊及澳門濠彩板塊。
法巴｜港股吸資料主要為內地基金
譚慧敏指，市場有估計內地今年經濟增長會低於5%，意味企業盈利預測或要下調，對股市利淡。不過同樣地，由於市場悲觀情緒高，她指若出現明顯利好消息大市或大反彈。她又認為，雖然港股已跌至低位，惟相信外資「未走晒」，而流入資金主要為內地基金；但目前對沖基金再沽空意欲偏低，相信是因為估計再跌空間不大。至於A股，則視乎政策力度，目前仍觀望。
該行預料美國聯儲局5月起至明年中踏入減息周期，全年料減150點子，明年再減100點年，直至聯邦基金利率回落至3厘，而美國經濟或在次季有負增長，預料下半年好轉。至於美股看法則為「中性」，美匯指數年底看跌至97。
法巴看好日本股市，譚慧敏指雖然日股市盈率(PE)已升至14倍，但在企業改革下盈利亦同步改善，加上外資流入及本地投資者信心恢復，今年仍會看好當地市場。至於同樣創新高的印度股市，她指估值偏貴，需待調整才宜入市，惟相信印股結構性增長趨勢不變。