大行觀點｜瑞銀料A股下半年跑贏美股

瑞銀財富管理近日發表報告指出，隨着中國經濟反彈和環球通脹預期降溫，預計下半年亞洲（除日本外）增長可以達到4%，內地金融市場表現有可能跑贏美國甚至全球。瑞銀視內地股市為亞洲策略首選，儘管A股近日回升，估值仍在多年平均數的低位。

瑞銀估計，內地將持續推出不同的刺激措施，下半年經濟增長會較上半年好。瑞銀上月已發表報告，指出內地政府自今年5月中以來，經濟政策支持力度持續加大，投資者的情緒已回升，認為A股估值或於今年內見底。待企業公布第2季業績發布及完成盈利向下修訂時，投資機會將會重臨。

長遠而言，期貨市場顯示，投資者估計聯儲局最快在2023年掉頭減息，加上美股估值開始跌至相對吸引水平，值得長期投資。參考過往數據，現時美股市盈率相對未來回報，可預示美股在未來10年年均回報達10%，較年初時估計低於5%有改善。

瑞銀料內地下半年經濟增長會較上半年

另外，摩根大通發表報告指，中證監於上周五公布就「個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定」徵求意見，以建立共同基金投資的監管框架，將其作為私人養老金的合格投資工具之一。

摩通表示，中證監將於部分城市實行一年試點計劃，往後再將計劃擴展。該行認為計劃對中資券商近期的收入影響有限，但預期對行業中長期營運有正面作用，因券商可受惠於財富管理產品銷售增加，及共同基金子公司的資產管理規模增長。