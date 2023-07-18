大行預測｜中信國際卓亮料服務業撐得住 內地可保五

中信銀行(國際)今日發布最新經濟前景分析，集團首席經濟師卓亮表示，今年環球增長溫和，受累已發展國家經濟弱勢，料增張由去年3.1%，回落至今年2%，當中發展中國家經濟增長平穩，己發展國家增長由2.6%，降至0.6%，以歐元區最低迷。至於中國經濟，他指雖然內地重啟後受環境影響出口疲弱影響增長，但只要服務業仍維持6%的強勁反彈，仍有信心內地全年可達5%的目標，情況理想下增長或達5.4%。
中信國際預測｜減息機會低 下半年或減0.25點子RRR
卓亮指，中國人民銀行對減息一直克制，過往利率調整次數不多，預料下半年減息機會低，惟相信存款準備金率(RRR)仍有0.25點子的下調空間。他表示，內地廣義貨幣供應(M2)有雙位數增長，流動性已見不錯改善，相信目前貨幣環境對經濟有利。他又指，根據過往經濟數據預測，內地服務業不難實現6%增速，假設第一及第二產業維持去年增速，服務業帶動復甦，內地經濟增長將可以達到5%增長的全年官方目標。
至於美國，卓亮預計下半年將逐漸接近2%的通脹目標，惟近月M2在短時間內由破紀錄新高轉至負數，為史上罕見，反映經濟出現根本性逆轉，衰退風險仍不容忽視，估計今年四季或年底前陷技術性衰退或收縮。他預計，美國加息周期已近尾聲，相信本月底再加25點子後，整個加息周期將完結，至於掉頭減息，最快或在明年上半年。
中信國際預測｜港P或再加0.125厘 上調空間已有限
至於由美息近見頂，亦會壓縮港拆息的上升壓力。卓亮料港最優惠利率(P)或再加0.125厘，之後再上調的空間已不大，至於掉頭減息則取決於美息走勢，目前預料息口仍會高企一段時間，至於樓市會否受惠利率見頂，他指仍維持全年樓價升5%的預測。他預料，港失業率可進一步跌至低於3%，在旅遊復甦帶動零售續改善，以及私人消費上升下，今年香港經濟增長或接近4.5%。
其他地區方面，卓亮指歐元區經濟增長曾現輕微收縮，已出現技術性衰退，預料下半年難改善，至於貨幣政策在通脹放緩及經濟走弱下，再加息空間有限。至於英國利率或升至6.5厘水平，料為最後結束加息的歐洲央行。另外，日本物價續漸走高，但債市運作失衡，估計日本央行仍會續維持超寬鬆政策。