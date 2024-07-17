大行預測｜中金料百度廣告短線受壓 降目標價

中金發表報告，預料百度集團(9888)上季總收入會下降至337億元(人民幣，下同)，去年同期為340.56億元，即按年少1%；預測百度核心收入同比略降至262億元，去年同期為264億元，跌不足1%；預期上季非通用準則淨利潤為63億元，去年同期為80億元，少約兩成；預計核心非通用準則淨利潤為60億元，去年為77億元，跌22%。
百度雲AI收入貢獻持續增長
報告指，百度上季廣告收入承壓，考慮到基數效應、線下廣告主恢復承壓，以及AI搜索改造對商業化的負面影響，中金下調上季百度核心廣告增速預期，至按年跌3%，公司預計廣告疲軟或將持續至第三季。雲業務方面，考慮到ACE收入基數的負面影響減弱，以及AI的收入貢獻持續增長，中金維持上季百度雲收入增長14%的預測，預計目前模型訓練、GPU雲收入佔比較高，但API調用逐漸起量。展望全年，中金預計行銷百度核心廣告收入同比有所下降，維持對雲收入同比增長兩位數的預期；預計上季利潤率基本持平。考慮到高利潤廣告收入低於預期，但持續降本增效，預計上季核心經調整經營利潤率同比基本持平。
港股目標價看134.5元
中金指，考慮到廣告收入承壓，下調今明兩年收入預測2%和2%，至1,370億元和1,441億元，維持今明兩年非通用準則淨利潤預測，以及維持跑贏行業評級。中金又下調基於SOTP估值法的美股和港股目標價8.4%和8.4%，至138.8美元和134.5港元，分別對應美股12倍/11倍和港股12倍/11倍的今明兩年非通用準則市盈率，較當前美股和港股份別有40.1%和43.2%的上行空間。
百度今日收入91.65港元，升0.5港元或0.5%，成交額5.7億港元。