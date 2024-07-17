大行預測｜中金料百度廣告短線受壓 降目標價

中金發表報告，預料百度集團(9888)上季總收入會下降至337億元(人民幣，下同)，去年同期為340.56億元，即按年少1%；預測百度核心收入同比略降至262億元，去年同期為264億元，跌不足1%；預期上季非通用準則淨利潤為63億元，去年同期為80億元，少約兩成；預計核心非通用準則淨利潤為60億元，去年為77億元，跌22%。

百度雲 AI 收入貢獻持續增長

報告指，百度上季廣告收入承壓，考慮到基數效應、線下廣告主恢復承壓，以及AI搜索改造對商業化的負面影響，中金下調上季百度核心廣告增速預期，至按年跌3%，公司預計廣告疲軟或將持續至第三季。雲業務方面，考慮到ACE收入基數的負面影響減弱，以及AI的收入貢獻持續增長，中金維持上季百度雲收入增長14%的預測，預計目前模型訓練、GPU雲收入佔比較高，但API調用逐漸起量。展望全年，中金預計行銷百度核心廣告收入同比有所下降，維持對雲收入同比增長兩位數的預期；預計上季利潤率基本持平。考慮到高利潤廣告收入低於預期，但持續降本增效，預計上季核心經調整經營利潤率同比基本持平。