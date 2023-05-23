大行預測｜日圓見半年低 大行料貶值未完 入市要睇位

美銀預期日圓兌一美元今年第三季進一步貶值至143，即較現水平再下滑約3%，兌港元料見約5.45關。(資料圖片)

美銀預期日圓兌一美元今年第三季進一步貶值至143，即較現水平再下滑約3%，兌港元料見約5.45關。看淡日圓走勢，由於日圓與日本外資直接投資(FDI)持續赤字，同時日圓套息交易亦不斷增加，因此建議今年投資策略是沽日圓、買日股。

聯儲局官員發表「鷹派」言論，加上美債收益率續升，另外，日本3月核心機器訂單遜於預期，日圓兌一美元今日一度跌至138.88，見去年底以來約半年低，每百日圓兌港元曾報約5.64。大行預期日圓匯價將繼續貶值，料見這水平，投資者睇位入市。

華僑永亨銀行料阻力位 139.15

另外，華僑永亨銀行指，美債收益率繼續上漲，加上3月核心機器訂單遜於預期，日圓兌一美元周一已跌0.45%。今日公布日本5月製造業採購經理指數(PMI)數據全面造好，PMI見7個月以來首次升至擴張區域，服務業擴張步伐亦創紀錄，服務業PMI升至56.3。短期内，美債收益率的走高，將繼續打壓日圓，如日元/美元跌穿年内低位138.8，下一個阻力位將在139.15。兌港元兩周的短期走勢方面，支持位為5.64，阻力位為5.73。

分析指，日圓貶值一直受到外部因素影響。日本央行持續維持寬鬆貨幣政策不變，美國聯儲局則持續加息，息差持續擴大。另外，美元兌日圓近期升勢，因美債收益率走高，亦反映金融市場正逐步消化聯儲局對減息的預期。