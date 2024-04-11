大行預測｜渣打料恒指上望18100點 留意機會型投資策略

渣打財富管理首席投資辦公室發表今年第2季市場展望，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐指，對內地股票保持中性看法，投資者持倉偏低加上估值極度壓縮，仍然是吸引因素，不過，需繼續面對房地產市場低迷等結構性挑戰。過去幾個月內地陸續宣布有利財政政策，兩會整體基調亦具支持性，任何政策驚喜都可能牽動投資者情緒。他又預期，未來12個月內恒生指數有機會升至18,100 點水平，即較現水平有約6%增幅。

國企非金融高息股需求或增加

鄭子豐又指，多元化基礎配置外，投資者可留意機會型投資策略。股票方面，可考慮買入美國科技、通訊服務和能源行業股份。科技和通訊服務股料續引領美股升勢。另油價相對穩定，能源股同時可能受惠於美國石油生產商加大利好股東措施，又可考慮部署印度大型股及內地國有企業中非金融高息股，印度大型股提供吸引的風險回報；在內地政策利率和債券收益率下降之際，市場對中國國企的非金融高息股需求或增加。