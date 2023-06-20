大行預測｜滙豐投資管理看好興經濟市場 投資者可吼邊個地區

隨著經濟前景日益分歧和全球秩序碎片化，投資組合中的國家和區域配置將需要重新部署。不同國家的特殊情況可以轉化為分散投資機遇。在西方，由於經濟面臨貨幣政策限制、衰退和增長前景下調的阻礙，滙豐投資管理預計未來12 個月市場將波動不定。許多西方經濟體面臨挑戰性的前景，與新興市場形成鮮明對比，令後者處於較領先的位置。由於新興經濟體將受惠於較低的通脹、內地持續開放及美元走弱等因素。在「不同步」的主題下，該行認為在更為碎片化的環球秩序下，複雜而分化的經濟環境創造了不一致的市場步伐，這將為分散投資和尋求相對優越表現帶來新機會。 內地經濟料輕易超越政府目標 隨著西方經濟體陷入衰退，亞洲增長將受到環球貿易放緩打擊，同時也受益於區內強勁經濟復甦。在美元走弱和聯儲局轉向趨勢下，溫和的通脹令央行有空間放寬貨幣政策。在內地家庭儲蓄率高、房地產市場觸底反彈、政府支持創造就業機會，有助進一步促進經濟重新開放及提振內需。該行預計具針對性政策寬鬆和前置性財政支持，可維持增長勢頭並提振信心。今年內地國內生產總值增長應該能輕易超越政府設定的5%目標。同時，印度續是亞洲區亮點，預計下半年將維持強勁增長勢頭，背後因素包括通縮壓力、政府投資增加，以及不斷擴大的補貼計劃。在亞洲其他地區，預料旅遊熱點的內地遊客數目會顯著增加。

滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝建議，投資者目前可考慮增加對新興市場的投資，因其經濟增長前景改善、通脹下降和估值更具吸引力，央行貨幣政策寬鬆，加上聯儲局轉向，美元有望進一步貶值，意味著新興市場流動性狀況正在改善。此外，新興市場資產具較低的國家關聯性，為分散投資組合提供潛在支持，新興市場的資產分配還可降低組合波動性。最後，在傳統資產類別預期回報偏低的環境中，認為另類資產有助增強投資組合回報。 她續指，內地有針對性的寬鬆措施以解決信貸傳導問題，而促進消費的財政支持政策作用仍有待觀望。在東盟方面，由於結構性改革、強勁的區內需求、區內貿易增加，以及內地開關後旅遊業重啟，該地區的經濟前景具吸引力。考慮到東西方增長趨勢的分歧，亞洲債券的回報潛力和吸引的收益率優勢明顯。美元強勢逆轉和利率緊縮週期在中期將會結束將更進一步支持該資產類別。 亞洲股票具有相對價值優勢 滙豐投資管理常務總監兼亞太區固定收益投資管理主管梅立中指，與成熟市場股票相比，亞洲股票具有相對價值優勢，因其仍處於盈利降級周期早段，盈利預期正經歷修正，且開始穩定下來。海外投資者對亞洲股票的持倉仍然偏低，證明外資仍有進一步購買空間。預計資訊科技行業將在今年下半年復甦，而台灣和南韓前景仍樂觀。另一方面，印度和東盟經濟體在亞洲和新興市場中處於相對有利位置，具有良好的增長動力、外來直接投資增長和正面的改革前景。儘管印度股票投資者專注於由下而上的選擇性投資機會，導致估值較高，但房地產行業的需求依然強勁，市場負擔能力有所提高，而房屋的推出、銷售和籌劃亦保持強勁。