大行預測｜蘋果第三季業績勝預期 股價能否維持強勢 要留意咩因素？

蘋果(Apple)上周公布第三季度業績，受到iPhone銷售遜預期影響，拖累股價上周五收市挫4.8%，報181.99美元，市值跌穿3萬億美元。綜合市場40名分析員預測，予其未來12個月目標價平均為200美元，最牛見240美元，即較現水平仍有約32%升幅，最熊見160元，較現價有約12%跌幅。

25 名分析員予「買人」評級

約有25名分析員予蘋果「買入」評級，涉62.5%比升重，僅1人叫沽。綜合市場資料顯示，摩根士丹利將蘋果目標價由220美元，下調至215美元；巴克萊則將目標價由149美元，調高至167美元。花旗指，需留意下個月發布的iPhone 15，是否會帶來催化劑。另外，分析普遍預期第四季營業額料見903億美元，每股盈利料1.36美元。

高盛報告指，予蘋果未來12個月目標價為222美元及「買入」評級。蘋果期內Mac及服務收入勝預期，抵銷iPhone及iPad表現欠佳，但關注Mac售價下調，預期第四季收入按年減1%，以及關注市場對iPhone需求。

蘋果CFO Luca Maestri上周在電話會議上說，今季業績表現將與第三財季相若，意味蘋果營業額有機會持續下滑。