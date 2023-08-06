大行預測｜蘋果第三季業績勝預期 股價能否維持強勢 要留意咩因素？

蘋果(Apple)上周公布第三季度業績，受到iPhone銷售遜預期影響，拖累股價上周五收市挫4.8%，報181.99美元，市值跌穿3萬億美元。綜合市場40名分析員預測，予其未來12個月目標價平均為200美元，最牛見240美元，即較現水平仍有約32%升幅，最熊見160元，較現價有約12%跌幅。
25名分析員予「買人」評級
約有25名分析員予蘋果「買入」評級，涉62.5%比升重，僅1人叫沽。綜合市場資料顯示，摩根士丹利將蘋果目標價由220美元，下調至215美元；巴克萊則將目標價由149美元，調高至167美元。花旗指，需留意下個月發布的iPhone 15，是否會帶來催化劑。另外，分析普遍預期第四季營業額料見903億美元，每股盈利料1.36美元。
高盛報告指，予蘋果未來12個月目標價為222美元及「買入」評級。蘋果期內Mac及服務收入勝預期，抵銷iPhone及iPad表現欠佳，但關注Mac售價下調，預期第四季收入按年減1%，以及關注市場對iPhone需求。
蘋果CFO Luca Maestri上周在電話會議上說，今季業績表現將與第三財季相若，意味蘋果營業額有機會持續下滑。
今年已累漲四成
另外，蘋果股價上周五收報181.99美元，減4.8%或9.18美元，今年以來已累漲約四成，市值約2.86萬億美元，最高一度突破3.1萬億美元。
該股上周公布第三季業績，期內盈利198.8億美元，按年升2.3%，較市場預期倒退為佳，經營溢利229.9億美元，減0.3%，營業額817.9億美元，跌1.4%，其中產品收入605.8億美元，下滑4.3%，升8.2%。每股盈利1.26美元。
中華區上季收入升8% iPhone銷售跌2.4%
地區方面，美國市場收入減5.5%，至353.8億美元，歐洲及大中華區分別升4.7%及7.9%，至202.1億美元及157.6億美元。至於iPhone收入396.7億美元，下滑2.4%，較市場預期為差；iPad收入亦挫兩成，至57.9億美元，服務收入則漲8.2%，至82.8億美元。