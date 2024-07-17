大行預測｜騰訊下月14日放榜 中金料遊戲收入復增長

騰訊控股(700)將在下月14日公布上半年業績。中金發展報告，預測騰訊上季收入按年增長6%至1,576億元(人民幣，下同)，Non-IFRS營業利潤增長19%，至549億元；Non-IFRS淨利潤升26%至472億元。該行上調騰訊全年遊戲收入增速預期至6%，認為今年騰訊遊戲業務不論是內地還是海外均具備較強的韌性。

中金指，騰訊海外遊戲子公司Supercell、Riot game等正積極進行組織或運營調整，《荒野亂鬥》等老遊戲流水大升；內地遊戲方則正利用次新游如《金鏟鏟》《暗區突圍》《火影忍者》等佔據領先地位，而基礎兩大旗艦遊戲《王者榮耀》和《和平精英》於今年3月實現流水轉正；新游方面亦有超預期表現，5月上線的《DNF》手遊連續兩月佔據iOS暢銷榜榜首，預計其首月流水有望超過50億元，超越此前市場預期。綜合以上因素，中金預計騰訊上季遊戲收入回正至4%，今年下半年《DNF》手遊增量開始體現，預計全年遊戲收入增6%。