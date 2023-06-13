大行預測｜高盛料拖低1個百分點 內房料L型復甦 或礙GDP

高盛認為，內房目前面對的困局，沒有快速的解決辦法。(資料圖片)

內房銷售在3月出現短暫反彈後，4月以來即無以為繼，近日板塊更再現違約，市場憧憬內地出台更多樓市寬鬆政策。不過高盛則發報告指，即使中央出手亦難短期內解決內房困局，並預計未來數年內房將出現「L」型復甦，並會拖累內地經濟增長。內房近日反彈後昨再下挫，次線房企跌幅較大，恒盛地產(845)單日累瀉一成。

除恒盛外，融信中國(3301)昨亦挫9.5%，佳兆業(1638)大跌7.1%，寶龍地產(1238)、富力地產(2777)及遠洋集團(3377)則跌約半成。龍湖集團(960)亦失近2%，為表現第四差藍籌。

料樓市不作刺激經濟工具

高盛指，內房目前的周期與過往不同，主要是中央似乎不傾向將樓市作為刺激經濟的工具，如為壓低發展商債務的「三條紅線」仍存在，估計是因為在人口老化下未來住房需求或將下降，政策重點轉向在中美關係緊張下更具戰略意義的行業，如食品及能源等，以及針對疲弱的樓市負擔能力。

該行認為，內地仍會出台樓市寬鬆措施如放寬按揭、放寬限售限購、加大城鎮化及保障樓花交付等。不過，由於目前內房問題主要涉及次線城市及私人發展商融資，而相關困局沒有快速的解決辦法，因此相信行業復甦會呈「L」型，並估計行業會拖累中國今年國內生產總值(GDP)1個百分點，但較2022年拖低2.2個百點，影響程度已見減少。

從長遠看，高盛認為內地將降低經濟及財政對樓市的依賴，並加大公共住房建設，亦有機會將房產稅擴大至更多試點城市。

港股悶升 百億資金買ETF

大市方面，恒生指數昨波幅僅185點，收市只微升14點，報19,404點，連升4個交易日。不過主板成交額只錄803億元，為近1個月低，連續4日不足900億元。指數買賣基金(ETF)活躍，三大ETF成交額共逾百億元，佔主板成交額近13%。