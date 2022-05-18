大行點睇｜滙豐指港股見隧道盡頭光明 薦12隻撈底股

滙豐環球研究發表中港股報告，指雖然港股受累內地封城措施及地緣局勢而波動，但仍維持恒生指數25,410點年底目標價，國企股指數看9,000點。該行認為，大市已見到「隧道盡頭的光明」，指港股已出現多個利好事件，相信是見底訊號。

該行指，利好事件包括美國有機會改變對內地的關稅政策、聯儲局加息步伐明朗化，及本土新冠肺炎疫情改善。報告又指，會繼續留意內地寬鬆政策及對各行業的支持，相信會令在港上市的中資股經營環境改善。不過，人民幣貶值及中美息差擴大，對相關企業盈利帶來壓力，並會影響股價表現，惟按滙豐分析，醫藥、電訊、消費及能源或可在貶值環境下跑贏，而飲品、奶業、服飾及電力股防守性較強。

比亞迪建行中銀上榜

該行推薦12隻港股，包括比亞迪(1211)，目標價342元；建設銀行(939)，目標價8.7元；工商銀行(1398)，目標價7元；中海油(883)，目標價13元；中銀香港(2388)，目標價34.5元；中國平安保險(2318)，目標價84元；騰訊控股(700)，目標價540元；京東集團(9618)，目標價83美元；華潤置地(1109)，目標價47.4元；中國海外(688)，目標價29元；碧桂園服務(6098)，目標價48.2元；新鴻基地產(016)，目標價120.6元。