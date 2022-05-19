大行點睇｜騰訊曾挫近9%！券商點評季績一文睇晒

騰訊控股(700)昨收市後交出遜預期季績，加上美股大跌拖累，股價今日低見334元，大挫8.6%，收市仍跌23.8元或6.5%，報341.8元。多間大行今日就騰訊季績發表報告，普遍認為市場要聚焦長線，並相信下半年業績會見改善。

高盛

12 個月目標價： 559 元

評級：買入

高盛報告指，騰訊上季收入持平，低於該行預期的5%增長，並指集團國際遊戲收入遜色，廣告收入跌幅亦較預測大。不過高盛認為，在積極成本控制下，經營利潤仍符預期，雖然今季在新冠肺炎疫情下仍面對逆風，但相信其獨特生態位置，以及在遊戲、廣告及雲業務的領導地位，料今年下半年會見到相對強韌增長。

滙豐環球研究

目標價： 520 元

評級：買入

滙豐環球研究指，騰訊上季整體收入較市場共識低4%，指新冠肺炎疫情及消費情緒走弱，對騰訊上季收入的影響大於預期，但集團成本控制及對投資公司的減值撥備，估計會對下半年盈利有利，因而將集團今年盈利增長預測上調12%，2023年及2024年亦上調5%至6%。至於今季及今年營業額則預期升1%。該行雖然維持騰訊「買入」評級，但目標價則由540元，降至520元。

摩根大通

目標價： 440 元

評級：增持

摩根大通指，騰訊業績遜色由多個因素組成，包括一次性因素如疫情；過渡性影響如雲計算及國際遊戲業務正常化；以及結構性影響如本地遊戲收入失去未成年人的市場。該行認為，首季收入受一次性影響的比例達40%，過渡性影響比例約14%，估計疫情的影響會在6月起開始減少，即使營運策略及消費模式的過渡仍會在未來數季困擾集團，但相信今季可見底，下半年會見復甦。該行維持騰訊「增持」評級，目標價則由470元，降至440元。

野村

目標價： 455 元

評級：買入

野村報告指，騰訊國際遊戲收入放緩較預期快，是業績遜預期的原因，不過該行指騰訊海外遊戲組合及資產高質，因此對相關業務仍然樂觀，並相信的國際遊戲、視頻及企業服務，可發展成集團長線增長動力。該行維持「買入」評級，目標價則由500元，降至455元。

富瑞

目標價： 500 元

評級：買入

富瑞指，騰訊首季收入遜色，但在成本控制下，非國際財務報告準則(non-IFRS)純利及經營利潤符該行預期，相信在疫情下，今季增長仍受影響，全年廣告收入在下半年能否重拾動力，則要視乎疫情發展。該行將騰訊目標價由580元，降至500元，最牛看600元，最熊看350元，評級「買入」

大和

目標價： 480 元

評級：買入

大和指，騰訊上季表現整體符合該行預期，但相信疫情、環球不明朗、雲計算業務的影響，今季收入仍會按年持平，預料復甦須待下半年政策放寬影響體現、新遊戲發行及視頻業務錄收入等。該行維持騰訊「買入」評級，目標價由525元，降至480元。

摩根士丹利

目標價： 450 元

評級：增持

摩根士丹利指，騰訊上季收入及non-IFRS純利較該行預期低2%及3%，估計今季遊戲收入仍跌4%，並憂慮廣告收入未見底，指疫情影響及復甦能見度低，即今季仍未能樂觀，明顯復甦或要待明年。該行將集團未來3年的收入預測分別下調5%、6%及7%；non-IFRS純利亦降2%、3%及2%，目標價亦降6%。