大行齊降內地增長預測 最悲估3.4% 料萬億救市

中國成為美國關稅戰的重要戰場之一，亦因而令大行紛紛下調內地今年國內生產總值(GDP)預測，且愈降愈悲觀，當中瑞銀更將今年增長預測由4%，大降至3.4%，明年則料3%，為大市中最低。摩根士丹利亦將內地今年增長由4.5%，降至4.2%，並相信內地下半年將推出1萬億至1.5萬億元人民幣的救市措施。

內地年初將今年GDP目標定在5%左右，惟近月已有多間大行預料難達標。

對美出口或降三分二

瑞銀指，關稅對內地出口的衝擊是前所未有，並引發經濟重大調整。按目前稅率，未來數季對美國出口料降三分之二，或拖累GDP增長2個百分點或以上，不過由於目前關稅政策仍有重大不確定性，因此估計預測的誤差範圍大。另外，瑞銀又預料2025年及2026年內地的平均物價指數、即名義GDP與實質GDP比率，會錄得負數。