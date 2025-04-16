大行齊降內地增長預測 最悲估3.4% 料萬億救市

中國成為美國關稅戰的重要戰場之一，亦因而令大行紛紛下調內地今年國內生產總值(GDP)預測，且愈降愈悲觀，當中瑞銀更將今年增長預測由4%，大降至3.4%，明年則料3%，為大市中最低。摩根士丹利亦將內地今年增長由4.5%，降至4.2%，並相信內地下半年將推出1萬億至1.5萬億元人民幣的救市措施。
內地年初將今年GDP目標定在5%左右，惟近月已有多間大行預料難達標。
對美出口或降三分二
瑞銀指，關稅對內地出口的衝擊是前所未有，並引發經濟重大調整。按目前稅率，未來數季對美國出口料降三分之二，或拖累GDP增長2個百分點或以上，不過由於目前關稅政策仍有重大不確定性，因此估計預測的誤差範圍大。另外，瑞銀又預料2025年及2026年內地的平均物價指數、即名義GDP與實質GDP比率，會錄得負數。
該行又預計，中央將會推出刺激內需的措施以應對關稅衝擊，並估計中國人民銀行最快本月會下調政策利率及存款準備金率(RRR)，幅度至少30至40個基點。
至於大摩則指，內地今季增長下調幅度或最大，會按季減0.7個百分點，至4.4%，及至第四季按季減速會降至0.3個百分點，至3.7%。該行預料，中美在未來數月會啟動貿易談判，關稅稅率降至34%為最具操作性水平。
預料擴大以舊換新
大摩又指，內地或在下半年推出1萬億元至1.5萬億元人民幣救市措施，當中或包括擴大以舊換新等支持消費政策，以及加強基建及投資等。同時，大摩又預期人行將會降準50點子及減政策利率15點子。另外又估計內地當局或會提早在本季宣布2萬億元人民幣刺激措施。
除瑞銀及大摩外，高盛早前亦將目標由4.5%降至4%；花旗亦由4.7%降至4.2%。