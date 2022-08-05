大酒店半年賺逾1.3億不派中期息 山頂纜車料夏末重開

大酒店半年賺逾1.3億不派中期息，又預計將在2022年夏末啟動，可望隨着香港旅遊市場重啟而帶來可觀收入。（網上圖片）

大酒店（045）公布截至2022年6月底止業績，上半年純利為1.34億元，去年同期則蝕4.5億元，不派中期息。期內基本虧損收窄27%至2.5億元，或相當於每股0.15元，但2022年投資物業重估收益約4.3億元，以致轉虧為盈。

期內，收入增長31%至16.6億元。行政總裁郭敬文表示，相對於2021年期內非常嚴峻的形勢，2022年上半年始呈現較積極的勢頭。然而，政府因應新冠疫情而進一步收緊的旅遊限制令我們於香港及中國內地的主要市場受到打擊。

他續稱，雖然香港及內地酒店業務深受旅遊限制影響，但美國及巴黎的酒店業務急劇復甦，酒店房租達至歷史高位。馬尼拉的業務亦出現合理復甦而曼谷的恢復則仍然乏力東京的復甦表現則較為緩慢我們的非酒店物業及其他業務繼續受壓但仍然維持穩定。

根據大酒店同時公布的營運數據，集團香港的平均可出租客房收入，第二季按年減少22%至729元，其他亞洲地區更下跌近38%，但歐美則上升1.25倍。同期，香港平均房租為3,013元，跌約8%，其他亞洲地為1,908元，跌約35%，歐美升39%至7,988元。三個地區的出租率分別為24%、31%及62%，分別跌5個百分點、1個百分點及升23個百分點。

集團表示，樂見歐美持續復甦，但有關復甦的可持續性仍存在不明朗因素，因為新冠病例仍呈上升趨勢。在香港和內地，疫情相關限制措施仍在實施，前景仍不明朗，認為相關政府部門應訂立明確方向，維持香港作為國際金融及旅遊中心的地位，同時早日放寬旅遊限制，重建旅遊業。

大酒店香港次季出租率24% 平均房租跌8%

位於倫敦及伊斯坦堡的新半島酒店，預期於2023年開業時將對當地居民及國際旅客產生巨大的吸引力，進一步提升本集團的品牌知名度。至於本港的山頂纜車，預計將在2022年夏末啟動，可望隨着香港旅遊市場重啟而帶來可觀收入。