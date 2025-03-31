大酒店去年轉蝕9.4億 不派息 香港半島酒店出租率回升

經營全球半島酒店的大酒店(045)公布去年底止全年轉虧損9.43億元，2023年全年賺1.46億元；總收入109.91億元，升26%；利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利15.25億元，多一成；每股虧損0.57元；不派末期息，2023年則派8仙。 大酒店現報5.78元，跌0.13元或2.2%。 倫敦伊斯坦堡需時穩定營運 大酒店目前在香港、上海、北京、東京、倫敦、巴黎、伊斯坦堡、紐約、芝加哥、比華利山、曼谷和馬尼拉擁有及經營12間半島酒店。紐約半島酒店於去年1月至9月期間進行翻新，而新開業的倫敦及伊斯坦堡半島酒店仍然需要時間達至穩定的營運階段。集團指，收入增長主要由於倫敦半島酒店全年投入服務所錄得的收入所致，如不包括出售倫敦半島住宅公寓所得收入34.52億元，集團錄得總收入75.39億元，增17.7%。

轉虧受累淨融資費用 4.61 億 至於業績轉虧，主要受累折舊總額上升1.66億元，主要由於倫敦半島酒店於2023年9月開業；淨融資費用增加至4.61億元，由於倫敦半島酒店開業後不再資本化有關該酒店項目的借貸利息，以及利率高企；投資仰光半島酒店項目的減值撥備為1.58億元；錄得投資物業重估虧損5.69億元。 至於香港半島酒店，去年收入10.69億元，升3%，出租率多6個百分點，平均房租少5%，平均可出租客房收入升一成。而按集團第四季數據，上季大中華區第四季平均可出租客房收入2,937元，增9.2%；平均房租4,265元，少7.7%；出租率69%，多11個百分點。

探索尊尚生活體驗新機遇 本月起新上任行政總裁一職的胡偉成表示，集團中短期目標是穩定新酒店的財務業績、減少借貸、提升收入和盈利能力，務求以更好的優勢把握增長機遇。長遠而言將致力維護品牌的獨特文化，並為股東創造價值。他又指，留意到高端酒店業正興起體驗式旅遊熱潮，因此正在探索提供尊尚生活體驗的新機遇。憑藉「鶉園名車會活動」的成功經驗，正著手擴展「半島特色體驗」分部至亞洲業務，並率先於4月在日本呈獻駕駛體驗，同時探索其他生活時尚和汽車相關體驗的機會。