大陸對台灣展開貿易壁壘調查　據涉2455項產品

調查最快於今年10月結束

根據《對外貿易壁壘調查規則》，商務部可採用問卷、實地核查等方式向利害關係方了解情況，進行調查。調查應在10月12日前結束，特殊情況下可延長至明年1月12日。

公告指，商務部於3月17日收到食品土畜進出口商會、五礦化工進出口商會、紡織品進出口商會，正式提交的貿易壁壘調查申請書，請求調查台灣對大陸貿易限制措施。

官方表示，經過對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面貿易影響及相關證據材料進行的審查，申請人與申請書、相關證據都符合「對外貿易壁壘調查規則」，就此，大陸商務部決定自2023年4月12日起就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。