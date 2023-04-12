大陸對台灣展開貿易壁壘調查　據涉2455項產品

商務部公布，即日起對「台灣地區對大陸貿易限制措施」作貿易壁壘調查，涉及2,455項產品，主要為農產品、五礦化工產品、紡織品等。
調查最快於今年10月結束
根據《對外貿易壁壘調查規則》，商務部可採用問卷、實地核查等方式向利害關係方了解情況，進行調查。調查應在10月12日前結束，特殊情況下可延長至明年1月12日。
公告指，商務部於3月17日收到食品土畜進出口商會、五礦化工進出口商會、紡織品進出口商會，正式提交的貿易壁壘調查申請書，請求調查台灣對大陸貿易限制措施。
官方表示，經過對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面貿易影響及相關證據材料進行的審查，申請人與申請書、相關證據都符合「對外貿易壁壘調查規則」，就此，大陸商務部決定自2023年4月12日起就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。
涉2455項產品
上述單位申請所涉及2,455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。官方可採用問卷、實地核查等方式「向利害關係方了解情況，進行調查」。
過程中，利害關係方及公眾可通過商務部網站貿易救濟調查局子網站查詢案件公開信息，或到商務部貿易救濟公開信息查閱室查找、閱覽、抄錄並複印案件公開信息。
經審查，申請人符合《對外貿易壁壘調查規則》第五條關於申請人資格的規定。申請書及相關證據材料符合《對外貿易壁壘調查規則》第六條、第七條、第八條關於啟動貿易壁壘調查所要求的申請書內容及有關證據的規定。