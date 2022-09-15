大馬雲頂入標 澳門賭牌現競爭博彩股跌

澳門賭牌競投昨午截標，除原有的6家博彩企業之外，突然傳出江龍馬來西亞雲頂集團，以GMM股份名義遞交標書，令競投賭牌者增至7家，爭奪6個賭牌。對於雲頂集團加入戰圈，有業界人士表示，不會斷言GMM為「陪跑」，但認為中標難度較高，相信原先6大博企仍有較大的優勢。

賭牌出現競爭，博彩股今早普遍下跌，永利澳門（1128）下跌6.2%，最新報4.83元；銀河娛樂（027）下跌0.1%，最新報43.2元；金沙中國（1928）跌1.7%，報17.4元。美高梅中國（2282）及澳（880）各跌約1.4%，唯獨新濠國際（200）一枝獨秀，上升1.9%。

除了前日公布已遞交標書的永利澳門外，另外5家現時澳門博企的代表人物昨日均親身遞交標書，當中包括代表澳博主席何超鳳和執董「四太」梁安琪、美高梅聯席董事長何超瓊、新濠國際主席兼行政總裁何猷龍、銀河娛樂副主席呂耀東，以及金沙中國總裁王英偉等。澳門是次賭牌競投將批出六個賭牌，期限為10年，預計今年底前能批出新賭牌，並自2023年1月1日起生效。

至於爆冷加入爭奪賭牌的GMM股份。派出陳姓代表遞交競投標書，她表示，是代表馬來西亞雲頂集團遞交賭牌競投標書，冀透過新賭牌為澳門市場帶來衝擊，並透露已為競投賭牌準備一段時間，但是具體資料則有待容後透露。

她又稱，雲頂集團主席林國泰前兩年有到來澳門視察情況，他是次原想親自到來，但疫情及隔離關係，加上要處理業務眾多，故未能前來提交標書。雲頂本身是休閒旅遊娛樂公司，企業業務遍布全球，包括美國拉斯維加斯及紐約、馬來西亞、英國、新加坡等，加上雲頂曾參與中國河北張家口冬奧及殘奧賽區基建及滑雪場建設，對澳門賭牌競投有信心。

「大馬賭王」林國泰兩年前已到澳門視察

銀河娛樂集團副主席呂耀東表示，對是次賭牌競投有信心，並指已在前期做了很多工作。至於澳門博彩業前景，他表示，現時仍受疫情影響，各行各業均要面對艱難時期；但重申對於中長期發展仍是很有信心，畢竟在新常態下是要用新思維作出應對，未來最重要還是要有堅定的信心，相信澳門未來仍是充滿希望。

雲頂集團為一家全球性綜合性質，總部設於馬來西亞，業務包括休閒娛樂、油棕種植、油氣、產業開發、生命科學等領域。現年71歲的「大馬賭王」林國泰為雲頂集團主席，早年繼承賭業衣缽，並銳意建立郵輪帝國，本已成功躋身全球前列，惟近年受到疫情重創，令雲頂香港（678）步入清盤重組。