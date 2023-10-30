IPO新股｜大S前夫汪小菲及前奶奶張蘭創辦「麻六記酸辣粉」　擬明年來港上市

大S前夫汪小菲及前奶奶張蘭創辦「麻六記酸辣粉」，擬明年來港上市。｜新股IPO (汪小菲微博)

繼內地中式快餐店「老鄉雞」傳出赴港上市消息後，最新再有內地餐飲公司計劃在港集資上市。外電引述知情人士稱，內地酸辣粉連鎖商「麻六記」，正在選擇銀行以安排在香港進行首次公開募股（IPO），擬最早明年進行。

麻六記籌備上市事宜進行接觸

《彭博社》引述知情人士指，麻六記正與招銀國際及華泰證券兩行，就籌備上市事宜進行接觸。知情人士續稱，公司目前繼續快速擴張，惟有關IPO規模和公司估值等細節尚未確定，至於相關洽談亦在進行中。現時麻六記未就IPO計劃作最終決定。

麻六記由大S前夫汪小菲及前奶奶張蘭創辦

據資料顯示，麻六記酸辣粉由明星大S的前夫汪小菲，以及前奶奶張蘭，於2020年創辦。當時張蘭透過在抖音直播帶貨，以及回應兒子的婚姻情況，引來網絡流量的推動，一度帶動麻六記的產品，成功打入抖音居家便食店鋪人氣榜的首三位。

麻六記的抖音官方旗艦店顯示，該企的酸辣粉已售出194.4萬份，曾有內媒以此作計算，以一份4桶裝的麻六記酸辣粉賣39.9元人民幣計算，總銷售額已逾7,700萬元人民幣。

今年年初，麻六記曾引起食品安全問題。內媒《中國食品安全報》曾報道，麻六記其品牌旗下熱賣的酸辣粉，所使用的原料並非純紅薯粉，當中添加攝取過量恐導致智力下降的「銨明礬」。