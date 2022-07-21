天價罰單｜滴滴遭罰80億人幣 網信辦：16項違法

內地網信辦公布，對滴滴出行涉嫌違法行為進行立案調查，並指經查實後發現公司違反《網路安全法》《資料安全法》《個人資訊保護法》的違法違規行為「事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣」，因而罰款80.26億元人民幣，對公司董事長兼行政總裁程維、總裁柳青各罰100萬元人民幣。

「情節嚴重、性質惡劣」

網信辦負責人指，滴滴共存在16項違法事實，歸納起來主要是8個方面。一是違法收集用戶手機相冊中的截圖資訊1196.39萬條；二是過度收集使用者剪切板資訊、應用清單資訊83.23億條；三是過度收集乘客人臉識別資訊1.07億條、年齡段資訊5,350.92萬條、職業資訊1,633.56萬條、親情關係資訊138.29萬條、「家」和「公司」打車位址資訊1.53億條；四是過度收集乘客評價代駕服務時、App後台運行時、手機連接記錄儀設備時的精准位置資訊1.67億條；五是過度收集司機學歷資訊14.29萬條，以明文形式存儲司機身份證號資訊5780.26萬條；六是在未明確告知乘客情況下分析乘客出行意圖資訊539.76億條、常駐城市資訊15.38億條、異地商務/異地旅遊資訊3.04億條；七是在乘客使用順風車服務時頻繁索取無關的「電話許可權」；八是未準確、清晰說明使用者設備資訊等19項個人資訊處理目的。

當局又指，網路安全審查還發現，滴滴存在嚴重影響國家安全的資料處理活動，以及拒不履行監管部門的明確要求，陽奉陰違、惡意逃避監管等其他違法違規問題。

滴滴去年美國掛牌，但內地網信辦旋即對集團展開網絡安全調查，並要求停止新用戶註冊，令滴滴上市不足12個月即除牌，至今除牌逾一個月。