天貓雙11最新成績單出爐，80品牌成交額破億人幣。

阿里巴巴(9988) 旗下淘寶天貓公布雙11最新表現，開賣首小時，包括蘋果、Nike、lululemon在內等80個品牌成交額破億元人民幣，超越去年開賣首日表現。有30,516個品牌成交額翻倍，同樣超越去年開賣首日，其中18,919個品牌首小時成交已超越去年開賣首日全天表現。

美妝方面，國際及國貨美妝品牌表現強勁。開賣6分鐘，珀萊雅成交額率先破億元人民幣，雅詩蘭黛、SK-II、修麗可、蘭蔻、歐萊雅等緊隨其後成交破億。開賣首小時，SK-II、Clarins、肌膚之鑰(Clé de Peau Beauté)等品牌成交額均實現雙位數增長。