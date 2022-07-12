天齊鋰業上限定價籌得130億成今年新股王 明掛牌前A股急挫

內地鋰生產商天齊鋰業（9696）H股明日於香港掛牌，今早公布招股結果，以上限定價，完成集資約130億元，不過公司在深圳上市的A股昨天開始顯著下挫，曾經一度觸及跌停，昨全日下跌超過9%後，今早續跌近8%，最新報123.81元人民幣。
天齊鋰業今日公布招股結果，香港公開發售合共接獲20,100份有效申請，認購1,641萬股H股，超額認購8.3倍，每人穩獲最少一手。國際配售超購約4.2倍。天齊鋰業以上限定價為82元，集資淨額約130億元，成為本港今年以來集資規模最大的新股。
此前，被稱為「私募一哥」的內地投者徐翔的妻子應瑩在微博發布《每周市場點評》，當中提到天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峰，價格被高估。應瑩其後回應，上述觀點來自其本人，與徐翔沒有關係，又稱自己原來就是證券從業人員，一直對市場很關注，也會經常復盤，只是現在「落到紙面上試試」。天齊鋰業對此回應稱，應瑩沒有股票帳戶、不買賣股票，理解她本人未持有天齊鋰業股票。同時公司也提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風險。公司目前經營一切正常。
天齊鋰業每人穩獲發最少一手 名創優品湖州燃氣明天掛牌
另有兩隻股份明天掛牌。名創優品（9896）香港公開發售部份共接獲2,074份有效申請，認購5,771萬股份，輕微超額1.4倍，國際配售部份則超額3.8倍，每股定價13.8元，集資所得淨額約4.8億元，約25%用於門店網絡擴張和升級；約20%用於供應鏈優化和產品開發；約20%將用於增強技術能力；約20%投資於品牌推廣及培育；約5%為資本開支；餘下約10%為營運資金及一般公司用途。公開發售一手中籤率為86.9%。
湖州燃氣（6661）香港公開發售部份共接獲10,630份有效申請，超額約7倍，國際配售則輕微超額0.18倍，定價每股6.08元，集資所得淨額約2.6億元，約20%將用於升級管網及營運設施以提高管理天然氣銷量；約30%用於戰略收購；約30%用於拓展至分佈式光伏發電業務；約10%用於推廣利用由本集團的天然氣經天然氣鍋爐產生的蒸汽而帶來的熱能；下約10%用作營運資金及一般公司用途。新奧能源（2688）上市後將持有湖州燃氣30.27%股份。