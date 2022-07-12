天齊鋰業上限定價籌得130億成今年新股王 明掛牌前A股急挫

內地鋰生產商天齊鋰業（9696）H股明日於香港掛牌，今早公布招股結果，以上限定價，完成集資約130億元，不過公司在深圳上市的A股昨天開始顯著下挫，曾經一度觸及跌停，昨全日下跌超過9%後，今早續跌近8%，最新報123.81元人民幣。

天齊鋰業今日公布招股結果，香港公開發售合共接獲20,100份有效申請，認購1,641萬股H股，超額認購8.3倍，每人穩獲最少一手。國際配售超購約4.2倍。天齊鋰業以上限定價為82元，集資淨額約130億元，成為本港今年以來集資規模最大的新股。

此前，被稱為「私募一哥」的內地投者徐翔的妻子應瑩在微博發布《每周市場點評》，當中提到天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峰，價格被高估。應瑩其後回應，上述觀點來自其本人，與徐翔沒有關係，又稱自己原來就是證券從業人員，一直對市場很關注，也會經常復盤，只是現在「落到紙面上試試」。天齊鋰業對此回應稱，應瑩沒有股票帳戶、不買賣股票，理解她本人未持有天齊鋰業股票。同時公司也提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風險。公司目前經營一切正常。