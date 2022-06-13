天齊鋰業傳最快本周上市聆訊 預計集資額不超過10億美元

內地鋰業巨頭天齊鋰業據報獲中國證監會批准其境外上市申請。路透旗下IFR引述消息人士報道，天齊鋰業計劃最快於本周內尋求通過聯交所的上市聆訊，預期集資規模不超過10億美元。

天齊鋰業早前公布，中證監批准公司發行不超過近4.25億股境外上市外資股。中金公司、招銀國際及摩根士丹利將擔任此次首次公開發售(IPO)的聯席保薦人。

天齊鋰業曾於2018年申請來港上市，計劃隨後被擱置，公司於去年9月份重啟來港上市計劃，並於今年1月底提交上市申請，市傳集資額達10億至20億美元。目前天齊鋰業在深圳交易所掛牌買賣，市值超過1,700億港元。

2020 年全球最大的鋰礦生產商 擁有兩處鋰資源資產

根據天齊鋰業於年初上載的上市申請文件資料，伍德麥肯茲報告顯示，以產量計算，公司是2020年全球最大的鋰礦生產商，以收入計則排名第三，其運營涵蓋鋰價值鏈的關鍵環節，包括開採鋰礦石並生產鋰精礦以及生產鋰化合物及衍生物。

公司擁有兩處鋰資源資產，包括澳洲的格林布什礦場及中國的雅江措拉礦場。其中格林布什礦場目前正在營運中，而雅江措拉礦場目前持作可供未來開發的儲備鋰資源資產。

根據伍德麥肯茲報告，按2020年產量及儲備規模計格林布什礦場是世界最大的硬岩礦，也為經濟成本最低的大型鋰礦。根據BDA報告，基於2021年9月30日的礦石儲量，格林布什礦場的剩餘礦山壽命估計約為21年。根據BDA報告，雅江措拉礦場是較大的甲基卡鋰礦化區的一部分，該礦區被認為是中國和亞洲最大的硬岩鋰礦化區。根據BDA報告，截至2021年9月30日，雅江措拉礦場的鋰資源量約為63.2萬噸碳酸鋰當量(LCE)。