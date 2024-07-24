太二酸菜魚母企「九毛九」發盈警兼棄兩品牌經營，大行勁劈目標價。

在港股上市看內地餐飲品牌、太二酸菜魚母企「九毛九」（9922）日前發盈警，表示預計2024年上半年獲利不少於6,700萬元，較去年同期下跌不超過69.8%，主要因去年同期基數較高，消費者習慣變化導致餐廳人均消費和翻台率下降，單店收入減少等。「九毛九」亦宣布棄兩個品牌經營，但仍無阻被大行勁劈目標價。

據九毛九發布的業績預告指，上半年預計錄得營收約30.64億元，較2023年同期的28.79億元增長6.4%，歸母淨利潤不低於6700萬元，較2023年同期的2.22億元下滑不超過69.8%。

內媒報道引述九毛九行政總裁何成效表示，下半年公司將聚焦精力、謹慎開店，「確保能賺錢的門店才開」，並且放棄「那未大叔」和「賴美麗烤魚」品牌；也表示公司將採取一系列策略來應對市場的變化並提高營運效率，包括引入新的業務模式，如加盟合作模式以及「外帶衛星店」模式、優化菜單結構和菜品價格等。

同時，九毛九也宣布調整開店目標，將採取更為審慎的餐廳網路擴張策略，針對「慫火鍋」品牌在2024年的擴張目標進行調整，規劃新開設25間分店；亦將維持「太二酸菜魚」的餐廳網路擴張，計劃在內地新開設80至100間自營餐廳、境外新開設15至20間自營餐廳。