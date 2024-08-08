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財經
2024-08-08 12:35:00

太古中期股東應佔溢利按年跌7%　太地經常性溢利按年跌8%

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太古中期股東應佔溢利按年跌7%　太地經常性溢利按年跌8%

太古中期股東應佔溢利按年跌7%　太地經常性溢利按年跌8%

太古系周四（8日）公布業績，太古（019）公司股東應佔溢利39.14億港元，按年跌7%，A股派息1.25元，B股派息25仙；至於太古地產經常性溢利則錄得按年跌8%，派中期息0.34元增3%，另擬進行15億元股份回購。

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太古受惠國泰航空旅遊及貨運服務需求

太古截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利39.14億元，按年跌7.27%；基本純利55.76億元，按年微跌0.32%；A股每股盈利2.74元，B股每股盈利0.55元。上半年收益為395.63億元，按年跌23.24%；期內經常性基本純利47.62億元，按年跌2.39%。

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太古股份主席白德利指，航空部門繼續成為帶動2024年上半年基本溢利的主要動力，旗下國泰航空（293）受惠於殷切的旅遊及貨運服務需求，以及港機集團外勤維修服務繼續復甦及發動機大修服務增長；飲料部門表現則平穩；地產部門在不利因素增加的情況下仍表現良好。

太地另擬進行15億元股份回購

太古地產則公布，集團上半年基本溢利輕微減少1%至38.5億元，當中包括出售太古城住宅項目的停車位；股東應佔溢利為17.96億元，按年跌19%；收入72.79億元，按年持平；資本淨負債比率 ，則增加0.6個百分點至13.3%。

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另外，公司發公告，指董事局已批准一項透過於公開市場回購公司的普通股的計劃，回購股份的金額合共最高為港幣15億元，惟須待獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則後方可作實。計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。

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