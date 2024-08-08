太古中期股東應佔溢利按年跌7%　太地經常性溢利按年跌8%

太古股份主席白德利指，航空部門繼續成為帶動2024年上半年基本溢利的主要動力，旗下國泰航空（293）受惠於殷切的旅遊及貨運服務需求，以及港機集團外勤維修服務繼續復甦及發動機大修服務增長；飲料部門表現則平穩；地產部門在不利因素增加的情況下仍表現良好。

另外，公司發公告，指董事局已批准一項透過於公開市場回購公司的普通股的計劃，回購股份的金額合共最高為港幣15億元，惟須待獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則後方可作實。計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。