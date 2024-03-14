太古去年盈利增逾5倍　A、B股派息均增

因年內受惠於部分極大規模的非經常性項目，集團錄得破紀錄的362億元基本溢利，特別是去年9月出售美國太古可口可樂業務的所得收益229億元，以及太古地產（1972）簽訂協議，以總代價54億元出售港島東中心12層辦公樓產生的重大收益。這些收益因香港航空發動機維修服務公司及德達醫療的減值、出售港機客艙設計整裝方案業務的虧損，及就塑新生公司所作撥備而被部分抵消。

太古白德利：預期內地仍將表現穩定

太古主席白德利表示，將繼續透過行使漸進式的股息政策，聚焦實現價值，為股東帶來更大的回報。他又指，儘管營商環境充滿挑戰，預期太古可口可樂未來一年在內地仍將表現穩定。集團在越南的專營公司預計在今年帶來穩定溢利。國泰航空的重建之路取得良好進展。國泰集團預期透過持續投資其機隊、產品及服務、航班網絡及人才，今年將是穩健及可持續增長的一年。