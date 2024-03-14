太古地產盈利大減少賺67%　全年派息1.05元增5%

太古地產（1972）公布其2023年度業績，全年股東應佔溢利26.4億，按年跌67%，每股盈利0.45元，第二次中期息0.72元，連同第一次派息0.33元，全年派息1.05元，按年增加5%。

而經常性基本溢利72.85億元，按年增加2%，主要反映香港和內地零售物業組合及酒店業務強勁復蘇。太地債務淨額增94%至366.79億元，資本淨負債比率增6.2百分點至12.7%。

太地期內集團收入146.7億元，按年增加6%；股東應佔基本溢利115.7億元，按年增加33%，主要反映向證監會出售港島東中心九個樓層的收益，去年從出售資產入賬42.85億元溢利，按年增1.8倍。

太古坊二座承租率達六成

太古地產2023年收入按年增6%至146.7億元，全年經常性基本溢利增2%至72.85億元。核心收租業務上，太古地產去年辦公樓租金按年跌近3%至58.35億元，零售物業租金就增22%至71.4億元。

至於新落成物業方面，太古坊二座2022年9月落成至今，最新承租率62%；太古廣場六座上月取得佔用許可證，最新承諾租用率為40%，租戶包括香港蘇富比、柏瑞投資、英美煙草及Maison Kayser。

太地白德利：將繼續聚焦落實千億投資計劃

太古地產主席白德利表示，將繼續聚焦落實港幣1,000億元投資計劃，在香港、內地和東南亞核心市場 銳意發展計劃中的全新綜合發展項目及住宅項目。集團認為，這些市場深具長遠發展潛力，日後會持續開拓新的投資機遇。