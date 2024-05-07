太古地產首季寫字樓租金下跌17%　股價曾跌逾4%｜異動股

該股股價曾跌逾4%至15.6港元，是連續第二日下跌。

太古地產（1972）公布，截至今年3月底首季，香港整體辦公樓租用率93%，與去年底相同；其中，太古廣場及太古坊租金分別下降17%及13%。商場方面，太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉出租率均達100%。

太古地產表示，香港整體零售市道受到外遊增加、港元匯率走強及市場展望審慎所影響。在節日外遊趨勢持續下，整體零售氣氛偏軟，預料有關情況將會持續。不過，太古地產旗下香港商場出租率達100%，整體表現保持穩定。零售銷售額於2023年經歷強勁增長後，踏入2024年第一季度表現平穩。

發言人又指，太古廣場六座於2月獲發佔用許可證，進一步擴展多元化的太古廣場組合；而太古坊重建計劃已進入最後階段，預計於今年完成，當中連接太古坊二座、港島東中心及濠豐大廈的空調走廊已於4月開放。

太古地產內地項目人流較去年錄增長

內地業務方面，太古地產旗下內地零售發展項目整體人流較去年同期錄得輕微雙位數增長，商場出租率高企亦反映其作為城市地標及優質生活消閒地點的吸引力。較去年同期疫情後強勁增長比較，六個商場整體零售額於第一季度錄得輕微跌幅。