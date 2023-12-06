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財經
2023-12-06 15:16:05

太古擬60億回購沖喜股價曾飆17% 大行睇咩位？

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太古擬60億回購沖喜股價曾飆17% 大行睇咩位？

大摩指，太古的回購規模佔市值9%。(資料圖片)

太古股份(019)昨公布擬截至20255月回購A股及B股，金額最高60億元，消息刺激股價今日最多急升17.3%，至59.75元。

太古｜大摩：未來6080%上升

摩根士丹利報告指，太古的回購規模佔市值9%，計劃對回報有正面及支持作用，股價目前仍吸引，加上基本因素改善，如於下國泰航空(293)正復甦，相信未來60日股價上升機會高，機率約80%，評級「增持」，目標價維持69元。

高盛則估計，太古最少要1011個月才能完成60億元股份回購計劃，並對行動不感意外，因為集團早前將可口可樂特許經營權出售予母公司，並以特別息回饋股東，預料2023財年仍有約130億元流動現金盈餘，足以支付60億元回購計劃。該行看好太古前景，指旗下航空及零售業務受惠中港復甦，加上管理層願意與股東分享成困，預期股價會進一步走高，目標價看79元，評級為「買入」。

太古｜里昂上調目標至69

另外，里昂指太古回購計劃令人驚喜，將目標價由62元，上升至69元，評級為「買入」。美銀將太古評級由「中性」升至「買入」，目標價維持62元，指行動出乎意外，有助收窄其資產淨值(NAV)折讓及釋放價值，對子公司太古地產(1972)亦利好。

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