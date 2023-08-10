太古業績｜太古A中期盈利增1.2倍派息1.2元　可樂溢利升41%

期內，收益按年升15%至515.4億元。此外，截至6月底止，集團可動用流動現金為359億元，資本淨負債比率為21.4%。倘出售美國裝瓶業務的交易獲得批准，資本淨負債比率將降至14.9%。

可口可樂溢利升41%

以不同部門計算，地產部門方面，應佔太古地產的經常性基本溢利為31.9億元，按年升約6%；飲料部門方面，太古可口可樂溢利顯著增加，錄得的經常性溢利為16.3億元，按年升41%，而收益總額增加14%至304.4億元，銷量增加18%至10.55萬標箱。

太古指出，可口可樂方面，儘管下半年中國內地經濟可能放緩，但其業務預計繼續表現穩定。於越南新收購的專營裝瓶業務預計表現穩定，將帶來實質的全年貢獻；而柬埔寨業務則預期於下半年有所改善。

受惠國泰表現理想帶動業績

航空部門方面，太古表示受國泰集團(293)業務復甦的推動，指國泰航空大幅轉虧為盈，顯

示香港作為國際航空樞紐在恢復通關後已踏上復甦之路，並預料預計今年首6個月的業績反彈將持續至下半年。

白德利：太地各項發展項目仍繼續進行

太古主席白德利表示，儘管2023年餘下時間的經濟前景或許並不明朗，但深信集團會維持其長期投資策略，主要受到國泰業務復甦；太古地產於內地及香港旗艦品牌將繼續備受追捧，而各項發展項目仍繼續進行；亦致力透過可持續發展策略「SwireTHRIVE」定下具體的目標，包括減少環境足跡。