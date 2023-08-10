太古業績｜太地中期基本溢利減6%至39.01億　因太古城車位銷售推延

太地中期基本溢利減6%至39.01億

期內，股東應佔基本溢利39.01億元，按年下跌6.43%；上半年收入72.97億元，按年增長5.6%，來自辦公樓租金收入29.6億元，按年下跌2.82%；零售物業租金收入35.1億元，按年增長17.55%；住宅租金收入2.07億元，按年增長13.11%。

太地解釋，溢利減少6%主因是，香港太古城住宅項目停車位的銷售推延；對於股息增派，集團指股息政策是實現股息持續增長，並將約一半的基本溢利用以派發普通股息，在已規劃投資項目的支持下，目標每年股息以中單位數的幅度增長。

白德利：展望未來6個月持續復甦

太古地產主席白德利稱，2023年轉眼已屆半年，1000億元的投資計劃進展順利，約40%的資金已承諾投放到全新投資項目，未來業務擴展的路線圖愈發清晰；他又展望未來6個月，預期市場趨向持續復甦。香港與中國內地恢復通關是區內成功從疫後復甦的重大轉捩點，公司積極參與其中，為提升香港作為國際金融中心的競爭力，以及熱門旅遊地點作出貢獻。