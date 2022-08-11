太古虧轉盈賺近19億 太古地產盈利增逾倍

太古（019）公布截至2022年上半年扭虧為盈，錄得純利18.9億元，去年同期則蝕7.9億元。撇除兩個會計期內的重大非經常性項目後，經常性基本溢利增長58.9%至12.5億元。太古A派發第一次中期股息每股1.15元；太古B（087）派中期息每股0.23元，股息按年增加15%。

主要撇除投資物業價值變動的基本溢利上升約38%至17.3億元。撇除重大非經常性項目的基本溢利增加，主要是由於國泰航空的虧損減少。地產部門的基本溢利保持穩健，太古可口可樂及港機集團則有所下跌。

國泰虧損減地產盈利增 基本盈利增長59%

地產業務因香港首季物業市道受到第五波疫情影響，期內租金收入下跌、營業成本上升，抵銷了內地零售物業租金收入的增長。太古可口可樂收入增加0.5%，銷量則減少8%。原材料成本上漲有損利潤，溢利倒退22%至11.5億元，其中美國上升34%，其他所有地區均有所下跌。

航空業務上半年蝕22.4億元，虧損收窄。港機集團溢利下降46%至近1.7億元，主要由於缺少美國政府於2021年上半年的財政支援。撇除此非經常性項目後，港機集團的溢利有所增加，反映發動機大修的需求回升以及機身基地維修工程量增加。香港的外勤維修業務仍然疲弱。

太古預計，下半年市場對香港辦公樓面的需求疲弱，反映空置率上升及新供應增加。假如能夠與海外及中國內地逐步恢復通關，加上金融市場有所改善，租戶（尤其是金融和專業服務機構）對甲級辦公樓樓面的需求應有所增加。太古地產的商場繼續接近全部租出。隨着港府推出消費券計劃，加上積壓已久的本地需求得到釋放，零售市場已呈現復甦跡象。

太古又表示，假如北京、上海和廣州因應疫情而實施的限制繼續放寬，預計於下半年市場對辦公樓的需求將會回升，市場情緒亦會轉好。然而，上海及廣州持續出現辦公樓樓面的新供應（特別在新興的非傳統區域），對租金構成下調壓力。至於酒店業務，前景仍然艱難，其復甦取決於能否與內地恢復通關及旅遊限制能否放寬。

太古A派息1.15元 太古地產派0.32元

另外，太古地產（1972）上半年盈利43.2億元，按年急升1.2倍。扣除投資物業估值變動後，基本溢利41.4億元，下跌約8%，反映出售香港停車位溢利下跌。經常性基本溢利跌近2%，至36.4億元。期內收入跌26%，至近67億元。派第一次中期息每股0.32元，升3%。