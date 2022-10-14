太平洋航運逆市跌近1成半 第三季乾散貨船日均收入倒退

太平洋航運（2343）逆市急跌，今早輕微高開後掉頭向下，最低見2.2元，急挫14.7%，最新報2.26元，跌幅為12.4%，成交2.1億元。

公司昨天公布第三季度營運數據，核心業務小靈便型及超靈便型乾散貨船，第三季按期租合約對等基準的日均收入淨值分別為2.36萬美元及2.66萬美元，較上半年分別減少10%及21%，亦較2021年同期分別減少3%及27%。

該公司表示，第三季度散貨運市場疲弱，主要由於因通脹及利率上升對全球增長產生的擔憂，以及中國經濟因房地產建築疲軟和新冠防控政策而放緩。

該公司小靈便型及超靈便型乾散貨船的現貨市場平均日均租金，分別錄得1.6萬美元及1.87萬美元，較2022年上半年年減少27%，及較2021年同期分別減少約41%及約42%。不過，兩款乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，仍較現貨市場指數分別高出7,610美元及7,900美元，而於過去12個月則分別高出4,540美元及8,770美元。

傳統旺季穀物裝載量較正常水平大幅下降

該公司指出，過往因北半球的季節性穀物流動，第三季度應該為一年中最強勁的時間，但由於烏克蘭的衝突及美國穀物季節起步緩慢，今年同期的穀物裝載量較正常水平大幅下降；集裝箱費率疲弱令部分貨物轉為由集裝箱運載，亦對小宗散貨市場造成一定壓力。

第四季度的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有74%及89% 按日均租金淨值18,760美元及20,480美元獲訂約。2023年全年的核心則分別已有17%及28% 按日均租金淨值13,150美元及15,130美元獲訂約。