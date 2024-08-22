太興純利挫76%削派息 加薪穩定人才 員工成本飆一成

太興集團(6811)公布6月底止半年純利1,071.9萬元，按年少76.4%；收益16.12億元，升2.8%；毛利11.88億元，升3.1%，毛利率73.7%，多0.2個百分點；員工成本升一成，至6.01億元；除稅前溢利1,588.6萬元，少73.7%；每股盈利1.07仙；中期息2.5仙，少26.5%。集團目前未有借貸，現金及現金等價物為2.68億元。 太興今日收報0.69元，升0.01元或1.5%，成交額19萬元，市值6.9億元。 內地消費降級餐飲萎縮 重新部署資源 太興指，本港餐飲業面臨著員工和租賃成本雙重上升的壓力，加上內地消費降級以及其餐飲市場持續萎縮，因此集團重新部署資源，就相關城市的品牌及寫字樓實施整合策略，故集團上半年關店相關開支以及就餐廳所計提資產減值撥備，均較去年同期有所上升，對盈利能力構成了一定挑戰。

員工成本對收益比率升至 37.3% 對於員工作本，太興指本港的總勞動人口減少約4.2%至僅約382萬人。在這情況下，集團不僅透過提升薪酬待遇來穩定並吸引優質人才，更擴大門店自動化系統的應用範疇，以提升服務質量與效率，同時舒緩人手壓力。為進一步激發員工潛能及提升士氣，集團優化員工獎勵機制，促進其工作表現與生產力的雙提升，以提高分店營業績效。此外，在落實組織架構及餐廳整合策略的過程中，集團產生關於人員重組的一次性補償費用。目前太興的員工成本對收益比率為37.3%，按年升2.6個百分點。

目前太興的餐廳網絡有210分店，較去年低淨減1間，其中167間位於香港及澳門、43間位於內地，內地分店中有23間位於大灣區。 積極加大數碼化與創新科技投入 面對勞動力短缺挑戰，太興指採取了多管齊下的策略去舒緩人手壓力，包括積極加大數碼化與創新科技的投入。同時，集團成功取得外勞配額，不但將為其提供新的勞動力，亦進一步豐富人才庫，以確保員工穩定性並持續提升服務品質。另外，為了有效控制營運成本，集團將調整店舖網絡布局，對租約即將到期且業績表現欠佳的店舖進行適時調整與關閉，並積極物色具發展潛力的新品牌；同時將計劃於啟德體育園等新型商圈拓展業務。