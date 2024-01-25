央企升官考核擬納「市值管理」　國資委：引導負責人更重視股市表現

未來央企「升官考核」，考核指標或納入市值管理，國務院國資委表示，希望引導負責人更重視股市表現，以加大現金分紅力度，更好回報投資者。

國務院國資委副主任袁野表示，今年年初，國資委就部署開展提質增效穩增長專項行動，著力提高央企控股上市公司質量，強化投資者回報，同時確立「一利五率」目標管理體系，突出對利潤指標的考核，以及提升淨資產收益率、全員勞動生產率、研發經費投入強度、營業現金比率、資產負債率。

袁野指，截至去年底，央企整體資產負債率64.8%，有效管控在65%左右，實現總體穩定；國資委產權管理局負責人謝小兵表示，會進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核，以引導中央企業負責人更加重視公司的市場表現，及時通過運用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好回報投資者；國資委副秘書長、財務監管與運行評價局局長李冰表示，將發揮中央企業引領帶動作用。

A股表現弱上證指數曾跌穿2800點

A股在2024年表現一般，上證指數更曾跌穿2800點。《彭博》曾引述摩根士丹利報道，追蹤基準指數的基金，1月至今加入拋售A股行列，合共賣出3億美元A股和港股；不詔在2023年下半年，這些被動型基金曾創紀錄流入7億美元。