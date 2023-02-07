央企要全員背董事長「金句」兼考試？　官媒狠批：莫讓企業文化跑偏

上班除工作外，還要背董事長「金句」兼考試？內媒報道，中國人民保險集團（1339）近日爆出要員工背董事長羅熹的「金句」，隨後要考試並需過關合格。中國人保半日股價收報2.57元，跌0.38%。

全員背董事長「金句」兼考試？

內媒引述人保集團內部所發的通知文件，要求公司總、省、地市、縣支各級機構全體幹部員工，需「學習、熟讀、並背誦董事長在首季峰啟動會上傳達的金句集錦」。

通知文件又指出，總公司各部門主要負責人、各級機構一把手要充分發揮示範帶動作用，帶頭講金句、用金句，通過集中學習、個人自學、背誦打卡等多種方式，確保全體內勤人員將金句內容牢記於心、付諸於行。員工亦要在今年2月10日前，完成全員閉卷通關及考試，並對考試成績進行匯總。

其後事件曝光，有指原定的一場要求人人通關的考試已經中止。人保官方公眾號「中國人保壽險」，在去年12月2日發布的文章《首季峰啟動會上，羅熹董事長這些金句值得收藏！》。亦已下架。