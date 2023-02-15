央行易帥｜美通脹6.4% 美匯波動 政策陷迷霧 日圓料續反覆

植田和男將接掌日本央行，市場關注其政策取向及日圓走勢。(資料圖片)

美日貨幣政策前景陷迷霧！美國公布今年1月通脹錄6.4%，高於預期的6.2%，但較去年12月6.5%低；另一邊廂，日本政府正式提名有「日本的伯南克」之稱的植田和男接替4月初退任的黑田東彥出任日本央行行長一職，有「日圓先生」之稱的前財務官榊原英資更估計日本或最快第四季加息，將推動日圓升值。

至於美國1月通脹則按月升0.5%，符合預期。核心通脹按年升5.6%，高於預期5.5%，前值為5.7%，按月則升0.4%，符合市場預期。華僑永亨銀行指，通脹數據倘持續走高，不排除會引起投資者進一步對聯儲局加息峰值重新定價，繼而推升美元。反之，如數據顯示通脹持續出現放緩跡象(disinflation)，相信將改善投資者風險偏好，美元將重新走低。

利率期貨顯示下月加息0.25厘，至介乎4.75厘至5厘的機會率由84.9%增至90.8%，加息半厘，至介乎5厘至5.25厘的機會率由15.1%，降至9.2%。美匯指數在通脹數據公布後反覆，昨晚10時曾報102.9，下滑0.4%；美元兌日圓曾報131.97，升0.3%。

