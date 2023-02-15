央行易帥｜美通脹6.4% 美匯波動 政策陷迷霧 日圓料續反覆

美日貨幣政策前景陷迷霧！美國公布今年1月通脹錄6.4%，高於預期的6.2%，但較去年12月6.5%低；另一邊廂，日本政府正式提名有「日本的伯南克」之稱的植田和男接替4月初退任的黑田東彥出任日本央行行長一職，有「日圓先生」之稱的前財務官榊原英資更估計日本或最快第四季加息，將推動日圓升值。
至於美國1月通脹則按月升0.5%，符合預期。核心通脹按年升5.6%，高於預期5.5%，前值為5.7%，按月則升0.4%，符合市場預期。華僑永亨銀行指，通脹數據倘持續走高，不排除會引起投資者進一步對聯儲局加息峰值重新定價，繼而推升美元。反之，如數據顯示通脹持續出現放緩跡象(disinflation)，相信將改善投資者風險偏好，美元將重新走低。
利率期貨顯示下月加息0.25厘，至介乎4.75厘至5厘的機會率由84.9%增至90.8%，加息半厘，至介乎5厘至5.25厘的機會率由15.1%，降至9.2%。美匯指數在通脹數據公布後反覆，昨晚10時曾報102.9，下滑0.4%；美元兌日圓曾報131.97，升0.3%。
日圓先生：第四季或加息 升值未完
現年71歲的植田和男，於1998至2005年曾出任日本央行政策委員會委員，目前於大學任教，但市場對其接掌日央行感意外，料他將不會繼續實施現時的超寬鬆政策。榊原英資認為，在植田和男領導下，日央行或會在第四季加息，隨著通脹加劇，屆時日圓兌一美元料由現時約132，升至約120，升幅達9%。即每百日圓料兌約6.5。
植田和男接掌央行 分析指屬中立派
中銀香港(2388)個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師高耀豪認為，植田和男是中立派，傾向以學術理論結合經濟情況制定政策以及比較依賴數據作判斷。雖然這並不代表他將急於改變政策，但以目前經濟環境而言，新行長任內有較高機會因應情況調節利率曲線政策，甚至加息。
他又認為，短期對圓匯的影響應該來自兩方面：一是市場對聯儲局加息的判斷引起美日息差的影響；二是新行長的表態，市場對未來政策的預期，前者影響會較為明確，所以預期美元兌日圓先要面對美國通脹變化及延長加息周期的壓力，中線而言，因日央行改變政策機會仍較高，日圓應隨著聯儲局加息周期完結再度上升。