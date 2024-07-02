央行未買完 黃金要入手 睇實2200美元 冀撿便宜貨

「十年黃金變爛銅」。資深投資者對這句話可能都有印象。黃金一無利息，二波動大，如果金價不升反跌，投資者買錯了，無息可守，購買力非常輸蝕。不過，對這個今年衝上2,000美元關後高居不下的投資產品，機構看法正面，除了下半年仍有上升空間之餘；有交易員甚至認為在投資倉中佔比可達一至兩成；因為今次面對的是結構性機會。 (下半年焦點專題五之三)

投資銀行瑞銀在6月上調黃金的目標價，看今年底可以去到2,600美元，明年可以見2,700美元。(見表) 如此進取是因為瑞銀認為，黃金有結構性支持。不同國家的官方機構買金之餘，更對實金有需求。瑞銀指，央行在2010年開始買金，但2022年在地緣政治不穩下更形進取；演化成需求看，黃金供應不足從過去的負14%變成了2022年的負30%。而中央銀行外，還有不少官方機構買金，最大買家是來自中國、俄羅斯、印度、土耳其等。

實金有入少出 黃金需求更明顯 瑞銀相信不同國家建立黃金儲備步伐未止，特別發展中國家，因為他們的倉位仍低，料會繼續淨買入黃金。而今次升浪更特別的是，買金需求不少是實金，所以，預計買入後會存放金倉，令金市的流動性減少；黃金的供需進而更緊張。 俄羅斯被踢出Swift 央行急買金 恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，黃金需求上升，外國對美元信心減弱也是原因。從右圖可見，央行吸金是在2022年的第二、三季明顯上升，時間上正正是烏克蘭戰爭開始、美國3月初把俄羅斯逐出Swift(環球銀行金融電信協會)，讓俄羅斯無法參與國際結算後；相信其他國家沒有明言，但對把國家資產完全押注美元資產體系是有保留的；最近，美國更聯手G7動用俄羅斯凍結資產的利息援助烏克蘭，相信各央行分散資產的計劃只會繼續推進。

美國巨債削信心 黃金乃非美資產之選 此外，美國債務問題也削減了外界對美元的信心。美國政府欠財政紀律，債務截至5月下旬已升至34.75萬億美元，而下圖可見，過去4季度，美債增長對比GDP增長，效益大降；這意味大撒金錢刺激經濟的效用愈來愈弱外，側面說明，美國經濟未必如想像般強。溫灼培相信，美元霸權性地位雖然不會被取代，但對美元的強勢持審慎態度，將會令資金分散至非美元資產比如黃金。