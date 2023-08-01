央行議息｜澳洲維持利率不變 澳元即跌1%

澳洲央行今日議息，出乎市場預期維持基準利率於4.1厘不變，連續兩次按兵不動，議息後，澳元急跌，兌美元現報0.6655，挫近1%。澳元兌港元現報5.1894，瀉0.96%。

澳洲央行行長Philip Lowe表示，央行或需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹在合理時間內回落至目標水平，但將取決經濟數據及風險評估變化。至於澳洲自去年5月以來，已合共上調利率4厘，然而，經濟前景存在不明朗因素，故是次仍暫停加息，需更多時間觀望加息後對經濟等的影響。

冀通脹明年底回落至 3.25%

此外，當地通脹處6%水平仍然高企，澳洲央行冀通脹明年底回落至3.25%，而2025年預期回落至2%至3%目標水平。經濟增長速度緩慢，預期明年經濟增長為1.75%，之後料為約2%水平；失業率由現時約3.5%，至明年見4.5%。

據市場調查：36位經濟學家中有20位表示，澳洲本月會議會加息0.25厘，至4.35厘，其餘則預期維持利率不變。