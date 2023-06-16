央行議息｜美再加息機會參半 環球利率走勢再現分歧

本周是超級央行周，多間主要央行議息，利率走勢分歧，美國聯儲局一如所料維持利率5至5.25厘不變，連續10次加息後首度停手，但主席鮑威爾暗示仍有加息機會。另外，歐洲央行亦如預期加息0.25厘，中國人民銀行則調低中期借貸便利(MLF)利率0.1厘。

美國日前公布5月通脹按年升4%見兩年低，為是次維持利率不變提供彈藥，反映利率走勢點陣圖顯示，委員料年底利率將升至5.6厘，較3月時預測高0.5厘，倘每次加息0.25厘，意味年底前或再加息兩次。利率期貨顯示，7月維持利率不變機會率逾35%，加息0.25厘機會率達65%。

花旗看好內地股市

市場對美息後市走勢預測參差，而將左右環球金融市場走向，花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程稱，大概而言加息周期已告結束，料聯儲局今年底或明年初考慮減息，由於美元將走弱，可關注非美元資產，料將帶動亞洲股市，並看好內地股市。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪則指，內地股市最大催化劑是當局將推出刺激經濟措施，如在內房方面放寬首期比例及寬鬆核心城市的限購政策等。

另外，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，儘管點陣圖有更新，但聯儲局不太可能再加息半厘，當地數據正轉弱，倘再收緊兩次貨幣政策，將真的面臨過度緊縮風險，導致經濟陷嚴重衰退。在聯儲局更清晰表態前，認為對美國資產保持戰術性防禦配置或合適，亞太方面則仍看好日本股票，因預期日本央行將維持現有寬鬆貨幣政策不變，而人行出乎意料將逆回購操作利率減10個點子至1.9厘，為本月稍後將官方政策利率減息0.1厘作好準備，同時預期今年內將降準及推出更多利樓市政策。