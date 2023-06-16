央行議息｜美再加息機會參半 環球利率走勢再現分歧

本周是超級央行周，多間主要央行議息，利率走勢分歧，美國聯儲局一如所料維持利率5至5.25厘不變，連續10次加息後首度停手，但主席鮑威爾暗示仍有加息機會。另外，歐洲央行亦如預期加息0.25厘，中國人民銀行則調低中期借貸便利(MLF)利率0.1厘。
美國日前公布5月通脹按年升4%見兩年低，為是次維持利率不變提供彈藥，反映利率走勢點陣圖顯示，委員料年底利率將升至5.6厘，較3月時預測高0.5厘，倘每次加息0.25厘，意味年底前或再加息兩次。利率期貨顯示，7月維持利率不變機會率逾35%，加息0.25厘機會率達65%。
花旗看好內地股市
市場對美息後市走勢預測參差，而將左右環球金融市場走向，花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程稱，大概而言加息周期已告結束，料聯儲局今年底或明年初考慮減息，由於美元將走弱，可關注非美元資產，料將帶動亞洲股市，並看好內地股市。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪則指，內地股市最大催化劑是當局將推出刺激經濟措施，如在內房方面放寬首期比例及寬鬆核心城市的限購政策等。
另外，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，儘管點陣圖有更新，但聯儲局不太可能再加息半厘，當地數據正轉弱，倘再收緊兩次貨幣政策，將真的面臨過度緊縮風險，導致經濟陷嚴重衰退。在聯儲局更清晰表態前，認為對美國資產保持戰術性防禦配置或合適，亞太方面則仍看好日本股票，因預期日本央行將維持現有寬鬆貨幣政策不變，而人行出乎意料將逆回購操作利率減10個點子至1.9厘，為本月稍後將官方政策利率減息0.1厘作好準備，同時預期今年內將降準及推出更多利樓市政策。
港主要銀行維持P不變
本港方面，多間銀行維持最優惠利率(P)不變，滙豐、恒生銀行(011)及中銀香港(2388)為5.75厘，而渣打香港則為6厘。金管局總裁余偉文指，美國高息環境或維持一段時間，往後亦可能繼續加息。港銀息率方面，銀行會因應本身資金成本結構及其他有關考慮，決定調整息率的時機及幅度。港元匯率自上月以來比過去幾個月稍走強，主要受上市公司派息需求及季節性因素半年結資金需求影響，臨近半年結，不排除拆息或慢慢貼近美息，甚至短暫時間會超過美息。
憧憬救市 港股大彈420點
憧憬內地出台更多支持經濟政策加上美息不變，恒生指數在科技股帶動下顯著反彈420點或2.2%，以近全日高位收報19,828點，國企股指數報6,772點，揚195點或3%，恒生科技指數報4,198點，漲145點或3.6%，主板成交升至1,214億元，惟北水淨流出72.65億元，ATMJ為升市推手，美團(3690)飆7.8%；阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)漲4.5%及5.2%，騰訊控股(700)揚2.7%，推高恒指226點。
日議息前 圓匯見7個月低
另外，日本央行今日議息，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt和多元資產基金經理Stefan Rittner料將維持政策不變，下月會議上，在提供最新的經濟預測，屆時貨幣政策變動的可能性會更大。日圓於議息前一度跌至近7個月新低，兌一美元跌穿141低見141.5，跌幅1%，每百日圓曾兌港元5.53。