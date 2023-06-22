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財經
2023-06-22 20:52:03

央行議息｜英國重手加息半厘 英鎊兌港元企穩10算

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央行議息｜英國重手加息半厘 英鎊兌港元企穩10算

英倫銀行今日議息，並宣布大幅加息0.5厘，利率上調至5厘，為2008年以來最高水平。(資料圖片)

英倫銀行今日議息，並宣布大幅加息0.5厘，市場預期僅加0.25厘，令利率上調至5厘，為2008年以來最高水平，並已連續13次加息。加息後，英鎊兌美元現報1.2774，升0.02%，英鎊兌港元一曾報10.0011，升0.07%

英倫銀行是次以72通過加息0.5厘，其中2位官員認為應維持利率不變。該行指，5月通脹(CPI)8.7%，較預期高出0.3個百分點，服務業通脹升至7.4%，亦較預期高0.5個百分點，核心商品價格通脹遠高於預期，通脹持續高企，有需要進一步收緊貨幣政策。不過，該行預期今年CPI將進一步大幅下降，主要由於能源價格的變化，但服務業通脹短期內將基本保持不變。受供應鏈早期成本和價格指標發展支撐，核心商品通脹預計將在今年較後時候回落。預期生產物價指數(PPI)將於未來數月大幅下降，另料未來數月食品價格通脹將進一步下降，有需要時會採取必要行動，冀在中期內將通脹率恢復至2%目標水平。

利率或加至6

分析認為，除繼續加息外，英倫銀行暫無其他選擇。而市場普遍預期，英國利率或進一步上升至6厘，即較現時水平仍有1厘加息空間，

另外，市場預期美國聯儲局及英國加息周期未完，英鎊兌美元短期有機會挑戰1.28，支持位暫為1.27

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