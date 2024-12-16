央行超級周來襲！儲局勢降息 日本料不變 港有機跟減

本周迎來環球央行議息超級周，焦點在於香港時間本周四凌晨公布結果的美國聯儲局議息，市場普遍相信減息0.25厘的機率近乎百分百，本港銀行會否跟減成為關鍵。市場有分析相信，港銀有機會連續第三次跟減，而直至明年中前港P(最優惠利率)或重返5厘水平。另外，日本央行亦將在本周四議息，市場相信在不明朗繼續濃罩下，當局會以不變應萬變。

根據芝商所FedWatch工具顯示，本月聯儲局減息0.25厘的機率達96%，不減息機率只有4%。不過下月再減0.25厘、即連續兩日累減半厘的機率只有18.5%，下月聯儲局不減息機率為78.3%。