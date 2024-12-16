央行超級周來襲！儲局勢降息 日本料不變 港有機跟減

本周迎來環球央行議息超級周，焦點在於香港時間本周四凌晨公布結果的美國聯儲局議息，市場普遍相信減息0.25厘的機率近乎百分百，本港銀行會否跟減成為關鍵。市場有分析相信，港銀有機會連續第三次跟減，而直至明年中前港P(最優惠利率)或重返5厘水平。另外，日本央行亦將在本周四議息，市場相信在不明朗繼續濃罩下，當局會以不變應萬變。
根據芝商所FedWatch工具顯示，本月聯儲局減息0.25厘的機率達96%，不減息機率只有4%。不過下月再減0.25厘、即連續兩日累減半厘的機率只有18.5%，下月聯儲局不減息機率為78.3%。
美國上一次加息周期下，聯邦基金利率累計共升5.25厘，今年已累減0.75厘。不過市場普遍預計，在經濟數據持續改善下，明年的減息步伐將放緩，有調查綜合經濟師預測，料明年全年聯儲局僅減息3次，最大機會在明年3月、6月及9月。
明年港P或重返加息前水平
至於本港大型銀行上一次加息周期累計加息0.875厘後，目前已減0.5厘。不過，大部分分析認為目前港元銀行同業拆息(HIBOR)仍高企，港銀或未有條件再跟減，目前1個月HIBOR報約4.47厘，較上兩次減息時的4.1厘及3.6厘還高，上周五隔夜HIBOR亦高企在3.9厘。不過大新金融有分析指，市場貸款需求仍疲弱，倘計入銀行資金成本及經營情況，不排除本周仍會跟隨聯儲局減息0.125厘至0.25厘，及至明年中或之前更會減至加息周期前水平，即約5厘。
日倘推遲加息 日圓恐再穿5算
在聯儲局周四公布議息結果後，日本央行及英國央行亦會緊接在周四當日公布議息結果，市場均認為兩央行將按兵不動。當中日本央行縱使有條件加息，惟預料會選擇觀望明年薪酬調整程度及特朗普關稅政策，因此大機會延後至明年1月才加息。不過美銀認為，推遲加息或拖累日圓再下挫至157兌一美元水平，即兌港元再跌穿5算水平。