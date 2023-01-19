央行轉鷹落空 日圓曾跌穿6算

日本央行議息後維持寬鬆的貨幣政策不變，亦未有進一步調整孳息率曲線控制政策(YCC)，利率亦維持負0.1%，消息公布後，近日強勢日圓顯著走低，兌一美元由近日7個月高位約127水平，一度跌穿130及131關，低見131.57，瀉逾2.6%，為去年6月以來最大單日跌幅；每百日圓兌港元亦曾失守「6算」，報5.94。截至昨晚上8時半，圓匯跌幅略為收窄，兌一美元報129.04，下滑0.6%，今年以來暫累升1.6%，最高曾見127.22，兌港元跌0.5%，報6.07。

黑田東彥：持續寬鬆 但彈性執行

日本央行經兩日議息，昨一致決定維持不變，利率維持負0.1厘，維持10年期國債收益率目標約零厘水平。行長黑田東彥指，暫無必要進一步擴大孳息率目標區間，上月將10年國債孳息率交易範圍由正負0.25厘，調整至正負0.5厘，目前仍處初期階段，正評估有關成效，並將持續貨幣寬鬆，以令通脹持續穩定，但會彈性執行市場操作，如有必要將毫不猶豫進一步放寬貨幣政策。

市場預期倘YCC目標上調至0.75厘，將支持日圓繼續走強，不排除新任行長上任後會有所動作，日圓短期或回軟至132至133水平，之後或上試120關。

另外，該行預期2023財政年度經濟增長中值為1.7%，去年10月預期增長1.9%；今年度核心通脹(撇除食品及能源)預估中值為1.8%，早前預期為1.6%至於2024年度經濟增長預估中值為1.1%，去年預期增長1.5%；核心通脹預測維持1.6%。