失守萬八｜分析籲主題尋寶 吼新質生產力 恒指屆關鍵支持 好友拒撤

港股跌至關鍵支持水平！恒生指數上周失萬八關，全周累挫2.3%或425點，至17,941點，最低見17,848點，再次觸及近來多次見支持的50天移動平均線，同時跌至黃金比率回吐0.5的支持水平，市場憧憬大市見承托。不過外圍因素未見改善，有分析籲以主題尋寶，當中受惠新質生產力的概念受捧。
恒指今年3月初曾在50天線覓得支持，及至4月中旬跌穿相關水平4日後即見底，而上周五50天線則處17,930點；另外按大市4月低位及上月高位計算的黃金比率，恒指回吐0.5的支持水平在17,875點，兩大支持水平接近。事實上，輪證發行商數據顯示牛證街貨仍佔多，達六成，收回水平大量集中在相對貼價的17,500點至17,800點水平，反映好友亦押注現水平有支持。
美制裁未止 法CDS急飆
不過歐美壞消息未止，當中美國制裁手影持續，繼上周五巨濤海洋石油服務(3303)遭美國列入SDN清單而大插三成後，昨內地數據公司、深圳上市的ST天喻亦公告被列入相關清單。同時，歐洲議會選舉結果引爆的法國政治地震，市場憂慮總理馬克龍解散國會的政治豪賭會落敗收場，觸發歐元持續走低之餘，法國5年期信用違約掉期(CDS)上周五更一度急升約七成。
中金：電訊軟件半導體看俏
另一方面，官媒《求是》雜誌再引述國家主席習近平近年的重要論述文章，當中再提及新質生產力，稱為推動高質量發展的內在要求和重要著力點，並會因地制宜加快發展。中金在下半年的展望中提及，電訊設備、技術硬件、半導體及軟件服務等產業，對應新質生產力，有「加槓桿的可能及空間」。中信證券亦指，三中全會漸近下，投資者宜關注新質生產力的配套體制改革方向，圍繞相關主題的短期關注度有望提升。