失守萬八｜分析籲主題尋寶 吼新質生產力 恒指屆關鍵支持 好友拒撤

港股跌至關鍵支持水平！恒生指數上周失萬八關，全周累挫2.3%或425點，至17,941點，最低見17,848點，再次觸及近來多次見支持的50天移動平均線，同時跌至黃金比率回吐0.5的支持水平，市場憧憬大市見承托。不過外圍因素未見改善，有分析籲以主題尋寶，當中受惠新質生產力的概念受捧。

恒指今年3月初曾在50天線覓得支持，及至4月中旬跌穿相關水平4日後即見底，而上周五50天線則處17,930點；另外按大市4月低位及上月高位計算的黃金比率，恒指回吐0.5的支持水平在17,875點，兩大支持水平接近。事實上，輪證發行商數據顯示牛證街貨仍佔多，達六成，收回水平大量集中在相對貼價的17,500點至17,800點水平，反映好友亦押注現水平有支持。