失2.3萬美元關 乏支持難估底 抗通脹幻滅 比特幣價縮半

美麗誤會

美國「通脹見頂論」在上周通脹數據再攀40年高而極速幻滅後，環球股債再捱一刀齊齊大瀉，同時幻滅的還有虛擬貨幣的抗通脹神話！早前曾被虛擬貨幣好友解讀為抗通脹資產的比特幣(Bitcoin)，昨亦難逃一劫，單日曾瀉18%，失守2.3萬美元關口，累計今年已大瀉近五成，較去年11月近6.9萬美元的高位，累瀉67%，市值縮至3.5萬億元。分析料比特幣跌勢未來數月 會持續，惟技術走勢上已沒有支持位，難以估底。

美國上周五公布5月通脹升8.6%續見40年高，市場憂慮聯儲局本周議息大手加息0.75厘，市場避險情緒升溫，美國10年期債息曾高見3.264厘，是2018年9月曾報3.2635厘後最高，2年期債息曾報3.2453，漲6.4%，見2007年底以來最高。

按CoinDesk顯示，截至昨晚11時比特幣報22,867美元，24小時跌17.8%，為2020年12月後1年a半低，本月累瀉28.5%，市值累失逾1,500億美元或近1.2萬億港元。其他熱門虛擬貨幣跌勢更凌厲，以太幣(Ethereum)單日大瀉21.8%，本月失近四成，今年跌約67%。全球首富馬斯克(Elon Musk)亦有染指的狗狗幣(Dogecoin)大跌21.3%，今年瀉近七成。

外媒引述加密交易所Luno企業發展與國際事務副總裁Viyay Ayyar指，比特幣上一次大調整，由高位回吐約八成，目前僅逾六成，他相信接下來一、兩個月價格價再走低。Ayyar又指，市場憂慮聯儲局會從需求層面解決通脹問題，除非聯儲局的行動有喘息空間(take a breather)，否則亦難言虛擬貨幣可觸底，亦看不到牛市會回來。

分析：撈底會輸很多錢

比特幣和加密貨幣評論家、經濟學家Peter Schiff亦在社交網站評論，預計比特幣會跌至2萬美元關，以太幣會跌至1,000美元關口，即潛在跌幅仍有15%至17%，整體虛擬貨幣市值會由高峰的3萬億美元，跌至僅8,000億美元，警告勿撈底，「你會輸很多錢(You'll lose a lot of money)」。他認為，環球通脹下食品及能源價格飆升，加上經濟衰退下的失業潮及區塊鏈企業接連破產，令虛擬貨幣持有者被逼沽貨應付生活所需，畢竟「雜貨店及油站不接受比特幣」。

事實上，即使是別人恐慌我貪婪的投資者，亦對撈底抱有懷疑。

Bensignor Investment Strategies總裁Rick Bensignor指，一般情況下會建議建立比特幣好倉，但現水平沒有可靠支持位，因此長線持有者應做對沖平衡風險。

虛幣借貸平台禁提款惹恐慌

除了通脹高燒不退，虛擬貨幣的弱勢亦與交易平台連接陷困有關。加密借貸平台Celsius宣布因應極端情況，中止所有客戶的提款、轉換及帳戶間的轉帳，以採取行動去保護資產，及穩定流動性及營運，惟旋即惹爆煲恐慌。

Celsius以18厘高息利誘客戶存款虛擬貨幣，並將虛擬貨幣轉貸其他投資者圖利，但近日的大跌市重挫其業務，據悉其資產規模由去年10月的260億美元，急降至上月中僅餘118億美元，勁縮超過一半，並持有逾百萬個以太幣。

