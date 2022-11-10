失50元關｜領展降分派 股價即挫4% 中期息155.51仙 少2.6%

領展(823)昨公布截至9月底止半年業績，期內可分派總額跌1.8%，至32.77億元，每基金單位中期分派更減2.6%，至155.51仙。集團行政總裁王國龍指，為期3年的酌情分派已完結，因此令分派增幅不及往年，惟在目前的市況下已算「交到功課」。若撇除去年同期7仙的酌情分派因素，中期分派則升1.9%，不過市場似乎仍感失望，領展股價昨瀉4%，至49.8元，跌穿50元大關，跑輸大部分同業，惟股息率亦達6.1厘。

領展在2019年3月完成最後一次資產出售後，當時決定於2020年3月底止財政年度起，3年內每年預算每基金單位約14仙的酌情分派，旨在補償每基金單位分派因新購入項目盈利未能完全抵銷資產出售導致的相關收入損失。集團首次酌情分派在2019年11月宣布，惟早在去年度的下半年已沒有相關分派。

王國龍昨表示，酌情分派為期兩年半並已完結，比較分派時不應該「蘋果和橙比」，並稱雖然扣除相關因素後的股息增長仍較以往遜色，但在目前極具挑戰的環境下成績已不錯。集團上年度的中期分派為159.59仙，撇除酌情分派增13.3%。

目前上市的本地房託股中，今年普遍大瀉，令股息率已升至介乎8.3厘至10.8厘，較領展的6.1厘高，惟領展今年累跌27.5%，今季挫9.3%，表現則跑贏同業及大市。