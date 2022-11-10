失50元關｜領展降分派 股價即挫4% 中期息155.51仙 少2.6%

領展(823)昨公布截至9月底止半年業績，期內可分派總額跌1.8%，至32.77億元，每基金單位中期分派更減2.6%，至155.51仙。集團行政總裁王國龍指，為期3年的酌情分派已完結，因此令分派增幅不及往年，惟在目前的市況下已算「交到功課」。若撇除去年同期7仙的酌情分派因素，中期分派則升1.9%，不過市場似乎仍感失望，領展股價昨瀉4%，至49.8元，跌穿50元大關，跑輸大部分同業，惟股息率亦達6.1厘。
領展在2019年3月完成最後一次資產出售後，當時決定於2020年3月底止財政年度起，3年內每年預算每基金單位約14仙的酌情分派，旨在補償每基金單位分派因新購入項目盈利未能完全抵銷資產出售導致的相關收入損失。集團首次酌情分派在2019年11月宣布，惟早在去年度的下半年已沒有相關分派。
王國龍昨表示，酌情分派為期兩年半並已完結，比較分派時不應該「蘋果和橙比」，並稱雖然扣除相關因素後的股息增長仍較以往遜色，但在目前極具挑戰的環境下成績已不錯。集團上年度的中期分派為159.59仙，撇除酌情分派增13.3%。
目前上市的本地房託股中，今年普遍大瀉，令股息率已升至介乎8.3厘至10.8厘，較領展的6.1厘高，惟領展今年累跌27.5%，今季挫9.3%，表現則跑贏同業及大市。
續留意內地併購機會
對於本港復常步伐，主席聶雅倫表示在旅客重返香港前，市況仍受挑戰，並指「0+3」雖然有正面作用，但若可進一步放寬，對市況的刺激作用會更大。雖然內地仍受封控措施限制，但他指仍看好內地零售市場，會持續留意相關併購機會。王國龍則指，在本港受困疫情時，內地物業有補充作用，而目前情況則相反，反映投資多元的好處。
領展半年收益揚4.6%至60.42億元，物業收入升4.5%至45.87億元。投資物業組合估值漲5%，至2,234.85億元，物業公平值收益108.5億元，飆2.5倍，以及38.18億元資產收購，惟部分被外幣貶值48.15億元所抵銷。每基金單位資產淨值增加4.9%至80.86元。
租金調整率8.5%
集團透露，過去半年簽訂逾400新租約，當中120份為全新租客，平均續租的租金調整率由去年度下半年的5.9%，增加至期內的8.5%，平均每呎金63.2元，環比多0.8%；而零售租用率仍維持於97.5%的高水平，去年度為97.7%，反映在疫市下旗下商場人流及出租率穩定。至於停車場及相關業務收益飆12.7%，因月票銷售增長，及位於紅磡及柴灣兩個停車場/汽車服務中心及倉庫大廈提供全期貢獻，今年8月上調停車場月租，平均增幅為中單位數百分比，停車場月租收入升3.4%。
斥2.7億翻新5商場
另外，該股指正為位於香港的鳳德商場、東頭街市、啟田商場、蝴蝶商場及秀茂坪商場進行資產提升，共涉約2.7億元，料明年初至2024年初完工；待法定審批的規劃中香港資產提升項目的估計總成本超過5.9億元。