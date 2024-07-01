夾縫求升｜中美現陰霾 港股下半年風光獨好難

2024踏入下半年，重溫港股上半年表現，有一定啟示。從指數看，可謂「有波幅、無升幅」，經歷了高低達4,912點波動後，買單計數，只較開年日進帳671點或3.9%，而能守在50天線的股份，更只有33.1%的低位，顯示相當弱勢。展望下半年，港股要小心隨時受中美兩大經濟體的拖累。

統計顯示，恆指目前市盈率(PE)水平在10.26倍，跟年初相若(見表)，但顯示市場中線強弱、守在50天均線以上股份的中線市寬只佔33.1%，對比去年底43.1%。觀乎港股在1月失守萬五關低見14,794，當時市盈率低見9倍；所以，目前水平雖然仍不算昂貴，但吸引力有待觀察。

在4大指數中，恒指較年初只能微升，科指更下跌5.6%；反而充斥著高息股的紅籌指數升15.4%，國企指數也升近一成；一定程度反映資金對中國經濟的風險胃納仍然審慎。

另一方面，人民幣年初至6月底貶值5.3%，美元則持續走強，逼近106水平，勢必令大量有人民幣業務的港股利潤受壓。

從時間軸來看，內地的GDP增長已經從去年第三、四季的4.9%和5.2%，再升至今年一季度的5.3%，市場正觀望往後幾季度能否持續高升。

三中全會前A股料窄幅波動

儘管上周五上證指數終於有所反彈，但券商摩根士丹利估計，在「三中全會」正式召開前，A股只會區間上落。該行的加權A股市場情緒指標，再跌3個百分點到36%，而A股、北向資金和創業板的日平均交投也持續縮減，在26日前的5個交易日縮減了12%；而市場對業績期盈利上調，不存厚望。