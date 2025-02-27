奈雪曾飆43%！蜜雪新股破紀錄 官媒潑冷水 發文籲冷靜

蜜雪冰城母企蜜雪集團新股認購火熱，單計孖展已借出1.83萬億元。(網上圖片)

下周一掛牌的內地茶飲股、蜜雪冰城母企蜜雪集團新股認購火熱，單計孖展已借出1.83萬億元。不過，內地官媒《證券時報》今年卻發文潑冷水，呼籲投資者要在市場一片狂熱的背後，「也需冷靜思考，避免風險」。

「奈雪的茶股價更是已跌去九成」

《證券時報》指，雖然蜜雪冰城質地出色，但新茶飲市場競爭激烈，未來能否持續保持高增長存在不確定性，「這也是此前上市的奈雪的茶(2150)、茶百道(2555)、古茗(1364)紛紛首日破發的重要原因，其中奈雪的茶股價更是已跌去九成。」報道又指，超高槓桿「打新」雖然能提高中籤機率、放大收益，但也伴隨巨大風險，一旦新股上市後股價不如預期，投資者可能面臨較大虧損。