奈雪曾飆43%！蜜雪新股破紀錄 官媒潑冷水 發文籲冷靜

下周一掛牌的內地茶飲股、蜜雪冰城母企蜜雪集團新股認購火熱，單計孖展已借出1.83萬億元。不過，內地官媒《證券時報》今年卻發文潑冷水，呼籲投資者要在市場一片狂熱的背後，「也需冷靜思考，避免風險」。
「奈雪的茶股價更是已跌去九成」
《證券時報》指，雖然蜜雪冰城質地出色，但新茶飲市場競爭激烈，未來能否持續保持高增長存在不確定性，「這也是此前上市的奈雪的茶(2150)、茶百道(2555)、古茗(1364)紛紛首日破發的重要原因，其中奈雪的茶股價更是已跌去九成。」報道又指，超高槓桿「打新」雖然能提高中籤機率、放大收益，但也伴隨巨大風險，一旦新股上市後股價不如預期，投資者可能面臨較大虧損。
認購火熱因佔盡「天時地利人和」
報道亦提及，蜜雪的火熱認購是因為佔盡「天時地利人和」。「天時」是港股市場回暖，中資股迎來新一輪「重估」，帶動消費股上漲；「地利」是蜜雪過去幾年在全國乃至海外「攻城略地」，加上入場門檻高達2,0454元，推高認購規模；「人和」則為蜜雪基石投資者陣容「豪華」，包括紅杉資本、高瓴投資，同時香港各大券商平台提供100倍槓桿「打新」，降低散戶門檻。
奈雪的茶一度大升43%，現大升19.8%，報2.12元；茶百道(2555)現報10.58元，升2.3%；古茗現報12.24元，升4.8%。