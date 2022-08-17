套現千億｜傳股王年內悉售美團 憂連環沽 騰訊持倉股腳震

受消息拖累，美團昨午後直插式下挫，一度低見159.5元，最多跌11.8%，收市仍挫9.1%或16.4元，報164.5元，成交額112億元冠絕港股，並拖低恒生指數132點，成跌市主力。恒指昨收市報19,830點，失210點或1.1%。

繼去年底宣布以實物分派形式接近清倉京東集團(9618)、及今年初大手減持新加坡冬海集團(SEA)後，外電昨引述多達4個消息人士指，騰訊控股(700)為安撫內地監管機構，計劃今年內從美團(3690)撤資(divest)，即全部或大部分出售旗下約17%持股，引發美團午後股價急瀉並拖冧大市之餘，市場憂慮多隻騰訊有份持股的科技股亦成為套現目標，昨集體向下震盪。

內媒引消息稱「報道不實」

騰訊昨一度就傳聞對傳媒指「不予置評」，及後內地媒體在收市後引述接近騰訊內部人士稱，減持美團的報道不實，目前沒有相關計劃。而集團公關部總經理張軍亦在微信朋友圈發文，稱消息為「亂傳」。

外電：為安撫中央沽貨

騰訊2014年入股美團競爭對手大眾點評，翌年與美團合併。外電指，如果條件有利，集團尋求今年內開始沽貨，目的是為了安撫內地監管機構，以免集團投資太多與民生相關的科技企業而令中央不高興，同時套現8年投資獲得的巨利。

除美團外，騰訊近年有份投資的多隻科技股昨亦在午後齊齊轉弱，包括同時受累中期虧損擴大的微盟集團(2013)瀉15.5%，快手科技(1024)及閱文集團(772)亦分別挫4.4%及7.1%。分析預料，倘騰訊沽貨成事，美團跌幅恐遠未完，初步或下試今年5月低位約150元水平。