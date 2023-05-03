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財經
2023-05-03 12:25:00

奢侈品消費｜彭博：中國人更傾向留在境內購名牌　赴港澳消費熱情減弱

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彭博指，中國人更傾向留在境內購奢侈品，赴港澳消費熱情減弱。(資料圖片)

外媒《彭博》報道，近年新冠疫情改變中國消費者購買奢侈品習慣，奢侈品牌雖受惠國內疫後開放及經濟復蘇，但大多傾向在境內消費，影響傳統的奢侈品之都香港及澳門。

62%消費在中國境內

彭博引述研究機構Sandalwood Advisors的數據顯示，中國消費者4月份的奢侈品消費，約62%在境內發生，較於疫情前2019年4月的41%有顯著上升。

彭博分析師指，雖然中國消費者的出境旅遊正緩慢恢復，但他們海外購物佔總購物的比重，不會重返鼎盛時期，主因是國內的奢侈品供應日益全面，且範圍不斷擴大，同時世界各地的商品價格均在上漲，降低了中國消費者的出國熱情。疫情爆發前的2019年，中國遊客約7成的奢侈品消費，都在內地以外地區進行。

彭博指，中國人更傾向留在境內購奢侈品，赴港澳消費熱情減弱。(資料圖片)

分析：中國人更傾向留在境內購物

Sandalwood聯合創辦人兼研究主管Agnes Xu表示，展望未來，預計大國境內消費佔比將高於新冠疫情前的水平，由於品牌在全國範圍擴張門店，現時在內地購買奢侈品變得更為方便。

總部位於巴黎的數據分析公司Luxurynsight創辦人兼執行政總裁Jonathan Siboni說，從現在開始，國內市場應該會佔中國總消費支出的50%以上。

市場研究機構歐睿國際高級分析師Prudence Lai表示，由於內地購物越來越容易及方便，未來顯著份額的消費力將留在國內市場。

海南積極發展高端免稅購物中心

近年海南省亦積極發展高端免稅購物中心，疫情期間銷售額激增，自去年年底取消防疫政策後趨勢仍持續。據Sandalwood的初步數據顯示，4月海南免稅購物中心的銷售額仍較2019年高出203%。

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