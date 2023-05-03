奢侈品消費｜彭博：中國人更傾向留在境內購名牌　赴港澳消費熱情減弱

外媒《彭博》報道，近年新冠疫情改變中國消費者購買奢侈品習慣，奢侈品牌雖受惠國內疫後開放及經濟復蘇，但大多傾向在境內消費，影響傳統的奢侈品之都香港及澳門。

62%消費在中國境內

彭博引述研究機構Sandalwood Advisors的數據顯示，中國消費者4月份的奢侈品消費，約62%在境內發生，較於疫情前2019年4月的41%有顯著上升。

彭博分析師指，雖然中國消費者的出境旅遊正緩慢恢復，但他們海外購物佔總購物的比重，不會重返鼎盛時期，主因是國內的奢侈品供應日益全面，且範圍不斷擴大，同時世界各地的商品價格均在上漲，降低了中國消費者的出國熱情。疫情爆發前的2019年，中國遊客約7成的奢侈品消費，都在內地以外地區進行。