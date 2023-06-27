女股神Cathie Wood旗下ARK拋售200萬Tesla股票，轉買AMD台積電。

有「女股神」之稱的Cathie Wood旗下「ARK Investment」基金，繼上周五（23日）出售Tesla股票後，最新周一（26日）再拋售約200萬美元的股票，轉購入半導體股AMD及台積電。

ARK 6月已賣逾50萬股Tesla

據ARK Investment報告顯示，上周五（23日）ARK出售27,841股、總值714.4萬美元的Tesla股票後，周一（26日）再次拋售，按照上日約241.05美元的收盤價格計算，價值相當於約200萬美元。而數據指出，ARK ETF在6月份止，已賣出逾50萬股的Tesla股票。