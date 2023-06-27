女股神Cathie Wood旗下ARK拋售200萬Tesla股票，轉買AMD台積電。

有「女股神」之稱的Cathie Wood旗下「ARK Investment」基金，繼上周五（23日）出售Tesla股票後，最新周一（26日）再拋售約200萬美元的股票，轉購入半導體股AMD及台積電。
ARK 6月已賣逾50萬股Tesla
據ARK Investment報告顯示，上周五（23日）ARK出售27,841股、總值714.4萬美元的Tesla股票後，周一（26日）再次拋售，按照上日約241.05美元的收盤價格計算，價值相當於約200萬美元。而數據指出，ARK ETF在6月份止，已賣出逾50萬股的Tesla股票。
轉買AMD及台積電股份
至於Cathie Wood近期部署中，多選擇購買半導體股，包括AMD及台積電，其中ARK的「方舟自動化技術與機器人ETF」，買逾1.81萬股台積電股份，亦是相隔約一年半後，再次購買台積電，又另買入1.85萬股AMD股票，合計約281.3萬美元。
Tesla被高盛下調評級
Tesla自年初急飆逾一倍後，近期被大行下調評級。高盛分析師Mark Delaney表示，決定下調Tesla評級由「買入」至「中性」，指電動車定價環境變得更具挑戰；他又預測Tesla第二季交車量，應會接近市場普遍預期的45萬台，有望令公司迎來轉機。